Η Βρετανία δεν θα εμπλακεί σε κανέναν αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, μετά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν την υδάτινη οδό με τη βοήθεια συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι «δεν θα πάρει πολύ χρόνο για να καθαρίσουμε το Στενό» και ισχυρίστηκε ότι «πολλές χώρες πρόκειται να μας βοηθήσουν», προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα έθνη στέλνουν ναρκαλιευτικά.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προτείνει στο παρελθόν ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στο να καταστεί το Στενό του Ορμούζ ασφαλές για διέλευση, ενώ διαθέτει ήδη στην περιοχή συστήματα εξουδετέρωσης ναρκών και δυνατότητες κατά των drones.

Ωστόσο, στη βρετανική κυβέρνηση εκφράζονται ανησυχίες ότι η συμμόρφωση με την απαίτηση του Τραμπ για αποστολή πλοίων θα μπορούσε να κλιμακώσει την κρίση. Η προθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσει έναν ρόλο σε επιχειρήσεις ναρκαλιείας θεωρείται διακριτή από την πρόταση του Τραμπ για αποκλεισμό.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να «υποστηρίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, το οποίο απαιτείται επειγόντως για τη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας και του κόστους ζωής στη χώρα μας».

Πρόσθεσε επίσης: «Το Στενό του Ορμούζ δεν πρέπει να υπόκεινται σε διόδια. Εργαζόμαστε επειγόντως με τη Γαλλία και άλλους εταίρους για τη δημιουργία ενός ευρέος συνασπισμού για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Κοινή λύση για ελεύθεση ναυσιπλοΐα

Ο Στάρμερ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται μεταξύ συμμάχων στην Ευρώπη, εταίρων στον Κόλπο και των ΗΠΑ για τη δημιουργία ενός «αξιόπιστου, βιώσιμου σχεδίου» για την επαναλειτουργία των Στενών, αφού το Ιράν απέκλεισε την κυκλοφορία.

Τα σχόλια του Τραμπ σχετικά με τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ έγιναν λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ, επέκρινε τη ρητορική του για το Ιράν ως «εμπρηστική, προκλητική και εξωφρενική». Την Κυριακή, ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στις ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και επανέλαβε ένα χλευαστικό σχόλιο που φάνηκε να συγκρίνει τον Στάρμερ με τον Νέβιλ Τσάμπερλεν.

«Ο κ. Στάρμερ είπε ότι θα στείλουμε τον εξοπλισμό αφού τελειώσει ο πόλεμος», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox, λέγοντας ότι αυτά τα λόγια αποτελούν μια «δήλωση τύπου Νέβιλ Τσάμπερλεν».

Ο Στάρμερ δεν έχει απαντήσει συγκεκριμένα στους χλευασμούς του Αμερικανού προέδρου. Πριν από τα σχόλια του Τραμπ την Κυριακή, ο Στάρμερ είχε προτρέψει τις ΗΠΑ και το Ιράν «να βρουν μια διέξοδο» μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών το Σαββατοκύριακο.

Ο Στρίτινγκ χαρακτήρισε την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν απογοητευτική και δήλωσε ότι η επιτυχία των μελλοντικών διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητη «προς το συμφέρον όλων μας». «Όπως πάντα στη διπλωματία, αποτυγχάνεις μέχρι να πετύχεις», δήλωσε. «Επομένως, το γεγονός ότι αυτές οι συνομιλίες μπορεί να μην έληξαν με επιτυχία, δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε».

Αναγνώρισε ότι οι τελευταίοι μήνες ήταν «δύσκολοι» για τη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ. «Σε τόσα άλλα πράγματα, τα συμφέροντά μας ως Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ είναι αλληλένδετα. Είμαστε παλιοί και στενοί φίλοι, έχουμε κοινή κοσμοθεωρία ως δημοκρατικές χώρες και κοινά συμφέροντα ασφαλείας», είπε.

Πηγή: skai.gr

