Μάχες και βομβαρδισμοί στη Γάζα, δεκάδες χιλιάδες οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι

Με την υποστήριξη της αεροπορίας, ισραηλινά στρατεύματα διεξήγαγαν χθες Παρασκευή επιχειρήσεις εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην πόλη της Γάζας, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες αμάχους να τραπούν σε φυγή για ακόμη μια φορά, εν μέσω του ένατου μήνα του πολέμου, που εγείρει πάντα κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε την Πέμπτη επιχείρηση στη Σουτζάια, αρχικά με πυρά πυροβολικού και επιθετικών ελικοπτέρων. Έκανε λόγο για «παρουσία τρομοκρατών» και «τρομοκρατικές υποδομές». Στρατιώτες εισέδυσαν και η αεροπορία έβαλε στο στόχαστρο «δεκάδες εγκαταστάσεις» της Χαμάς.

Στήλες πυκνού καπνού υψώνονταν στον ουρανό στη Σουτζάια έπειτα από αεροπορικά πλήγματα και βομβαρδισμούς του πυροβολικού, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η παλαιστινιακή πολιτική προστασία και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρθηκαν σε «πολυάριθμους νεκρούς».

«Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι» εγκατέλειψαν τον τομέα, τόνισε η πολιτική προστασία. Προηγήθηκε διαταγή του ισραηλινού στρατού οι άμαχοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τον τομέα.

«Φτάνει! Χάσαμε τα παιδιά μας, χάσαμε τα σπίτια μας, συνεχίζουμε να βολοδέρνουμε από το ένα μέρος στο άλλο», ξέσπασε Παλαιστίνια καθώς έφευγε.

«Είδα άρμα μάχης μπροστά στο τζαμί στη Σουχάντα που έριχνε. Οι γονείς μου κι η αδελφή μου παγιδεύτηκαν στο σπίτι και δεν έχω κανένα νέο τους. Μάρτυρες κείτονται στους δρόμους», είπε ο Αμπντελκαρίμ αλ Μαμλούκ, κάτοικος της Γάζας.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν επίσης άλλες περιοχές στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, «εξαλείφοντας δεκάδες τρομοκράτες που κρύβονταν μέσα σε σχολεία του UNRWA», ανακοίνωσε ακόμη ο ισραηλινός στρατός, αναφερόμενος στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή.

Στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ιατρικές πηγές έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς, ανάμεσά τους μικρό κορίτσι, στη Ντέιρ αλ Μπάλα, και για πυρά πυροβολικού στη Νουσέιρατ. Στον νότο, αναφέρθηκαν πυρά πυροβολικού στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα.

Ο Μοχάμαντ αλ Μουγάιρ, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ισραηλινές δυνάμεις προωθήθηκαν στο δυτικό τμήμα της Ράφας και ότι έβαλαν στο στόχαστρο τα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας του.

«Γίναμε στόχος, (ισραηλινά πυρά) προκάλεσαν ζημιές σε δυο οχήματα της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο και μικρό εκσκαφέα που χρησιμοποιούσαμε για να βγάζουμε τραυματίες από τα συντρίμμια», είπε και πρόσθεσε πως συνάδελφοί του τραυματίστηκαν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την 7η Μαΐου χερσαία επίθεση στη Ράφα, την οποία παρουσίαζαν τότε ως το έσχατο μεγάλο οχυρό της Χαμάς. Όμως οι μάχες επαναλαμβάνονται σε πολλούς άλλους τομείς, ειδικά στον βορρά.

Οι επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εξαπολύθηκαν σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου αυτής απήχθησαν 251 άνθρωποι, από τους οποίους 116 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 42 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Οι επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχει στοιχίσει τη ζωή μέχρι σήμερα σε τουλάχιστον 37.765 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή στον μικρό, πυκνοκατοικημένο θύλακο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, υπό ισραηλινή πολιορκία από την 9η Οκτωβρίου. Το νερό και τα τρόφιμα δεν επαρκούν και οι υπηρεσίες υγείας έχουν γονατίσει.

Τα 32 από τα 36 νοσοκομεία που μέτραγε η Λωρίδα της Γάζας υπέστησαν, κάποια επανειλημμένα, ζημιές από την 7η Οκτωβρίου και τα 20 είναι εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Στέλεχος της UNRWA, η Λουίζ Γουότεριτζ, χαρακτήρισε χθες «καταστροφικές» τις συνθήκες ζωής στον θύλακο.

Κόσμος ζει στα συντρίμμια κτιρίων ή σε σκηνές γύρω από γιγαντιαίους σωρούς συντριμμιών, εξήγησε στον Τύπο στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από την κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν υπάρχουν ούτε νερό, ούτε αποχέτευση, ούτε τρόφιμα», πρόσθεσε, αναφερόμενη ειδικά στη Χαν Γιούνις.

Ταυτόχρονα, η ανησυχία πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί στον Λίβανο παραμένει.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου, το ισχυρό λιβανικό κίνημα Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο με τον ισραηλινό στρατό, υποστηρίζοντας τη Χαμάς, κι έκτοτε οι ανταλλαγές πυρών στα σύνορα των δυο χωρών είναι στην πράξη καθημερινές κι ενίοτε εξαιρετικά εντατικές.

Η Χεζμπολά ανέφερε χθες πως έβαλε στο στόχαστρο ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις σε τομείς των συνόρων και ανακοίνωσε τον θάνατο ακόμη ενός μαχητή της σε ισραηλινό βομβαρδισμό.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων από την πλευρά του έκανε λόγο για τρεις νεκρούς, ανάμεσά τους δυο Παλαιστίνιους, σε ισραηλινό βομβαρδισμό στο χωριό Κφαρ Κίλα.

Στο βόρειο Ισραήλ, ήχησαν επανειλημμένα σειρήνες της αεράμυνας που προειδοποιούσαν για επιθέσεις με ρουκέτες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό· η ίδια πηγή ανέφερε αργότερα πως εξαπολύθηκαν τρία drones από τον Λίβανο που κατέπεσαν στη Γαλιλαία, χωρίς να προκαλέσουν θύματα, κατ’ αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.