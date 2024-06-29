New York Times: «Ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έπρεπε να εγκαταλείψει την κούρσα»

Η συντακτική επιτροπή της αμερικανικής εφημερίδας New York Times κάλεσε χθες Παρασκευή τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ της προηγουμένης με αντιμέτωπο τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

Άρθρο της σύνταξης, που μεταφορτώθηκε στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας χθες το βράδυ, υπό τον τίτλο «Για να υπηρετήσει τη χώρα, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έπρεπε να εγκαταλείψει την κούρσα», περιγράφει τον Δημοκρατικό πρόεδρο με όρους όπως «σκιά ηγέτη» αφού ο αρχηγός του κράτους, 81 ετών, «απέτυχε στη δική του δοκιμασία».

Αγνώριστος, ο κ. Μπάιντεν μάσαγε λέξεις, άφησε ατελείωτες φράσεις, κοίταγε στο κενό κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας με τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του προχθές Πέμπτη.

«Ο κ. Μπάιντεν υπήρξε θαυμάσιος πρόεδρος. Υπό την ηγεσία του, το έθνος άκμασε και άρχισε να αντιμετωπίζει φάσμα μακροπρόθεσμων προκλήσεων, ενώ οι πληγές που είχε ανοίξει ο κ. Τραμπ άρχισαν να επουλώνονται. Όμως η μεγαλύτερη υπηρεσία στο έθνος που μπορεί να προσφέρει τώρα ο κ. Μπάιντεν είναι να ανακοινώσει ότι δεν θα συνεχίσει να διεκδικεί την επανεκλογή του», κρίνει το κύριο άρθρο.

Η σύνταξη των Τάιμς συμπεριλαμβάνει αρθρογράφους με μεγάλη επιρροή.

Μέλη του Δημοκρατικού κόμματος αμφισβητούν επίσης έντονα το κατά πόσο ο κ. Μπάιντεν είναι σε θέση να αναλάβει νέα θητεία, ζήτημα που προκαλεί θύελλες εντός της παράταξης. Εν μέσω του σάλου, ο κ. Μπάιντεν, στην προσπάθειά του να περιορίσει τη ζημιά, διαβεβαίωσε χθες πως μπορεί να «κάνει τη δουλειά» κι εξασφάλισε την υποστήριξη δυο Δημοκρατικών προκατόχων του, των Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

