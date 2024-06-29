ΟΗΕ: Ο κόσμος «αποτυγχάνει» να τηρήσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Ο πόλεμος κι η έλλειψη χρηματοδότησης φρέναραν τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι περιλαμβάνουν, αξιοσημείωτα, μέτρα στο πλαίσιο του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, προειδοποίησε χθες Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Τα κράτη μέλη υιοθέτησαν το 2015 τους ΣΒΑ, 17 τον αριθμό, με στόχο ιδίως να τερματιστεί η ακραία φτώχεια και η πείνα στον κόσμο ως το 2030.

Ο κ. Γκουτέρες διαπίστωσε όμως χθες πως «ο κόσμος οδεύει να αποτύχει» να τους τηρήσει.

«Η ανικανότητά μας να εγγυηθούμε την ειρήνη, να αγωνιστούμε εναντίον της κλιματικής αλλαγής και να ενισχύσουμε το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα υπονομεύει την ανάπτυξη», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη, παρουσιάζοντας τον πιο πρόσφατο απολογισμό για τις προόδους που έχουν καταγραφτεί.

«Πρέπει να επιταχύνουμε τη δράση για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και δεν έχουμε ούτε στιγμή για χάσιμο: μόλις το 17% των ΣΒΑ βρίσκονται σε καλό δρόμο», επέμεινε.

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία, στη Λωρίδα της Γάζας, στο Σουδάν, οι κλιματικές καταστροφές που πολλαπλασιάζονται, η αύξηση του κόστους ζωής είναι –μεταξύ άλλων– παράγοντες που εμποδίζουν την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων.

«Η άρνηση ικανοποίησης θεμελιωδών αναγκών τόσο πολλών ανθρώπων είναι σκανδαλώδης και ασυγχώρητη», υπογράμμισε ο Αντόνιο Γκουτέρες, επιμένοντας στην ανάγκη να σιγήσουν τα όπλα στους πολέμους που μαίνονται και να γίνουν προσπάθειες οικολογικής μετάβασης.

Υπάρχουν κάποιες αχτίδες ελπίδας, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος στάθηκε στη μείωση των νέων μολύνσεων από τον HIV (τον ιό που προκαλεί τη νόσο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας), την μεγεθυνόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «σε πλήρη ανάπτυξη».

«Πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τη δυνατότητα δανεισμού των πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών για να προσφερθούν περισσότεροι πόροι ως προς τη δράση για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη», κατά τον κ. Γκουτέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

