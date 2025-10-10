Τραμπ: Δεν πήρε Νόμπελ, αλλά ετοιμάζει τη δική του «Ναπολεόντεια» αψίδα του θριάμβου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ταυτισμένος με φιλόδοξα κατασκευαστικά έργα, αλλά, όπως φαίνεται, έχει στο νου του ένα από τα πιο μεγαλεπήβολα (για κάποιους μεγαλομανή) μέχρι τώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είδε το όνειρό του για Νόμπελ Ειρήνης να γίνεται πραγματικότητα, τουλάχιστον για φέτος, αλλά ετοιμάζει τη δική του «Ναπολεόντεια» αψίδα του θριάμβου.

Η μακέτα μιας αψίδας του θριάμβου βρισκόταν την Πέμπτη στο γραφείο του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, ενώ συναντιόταν με τον Φινλανδό πρόεδρο Άλεξ Στουμπ, όπως είδε ένας δημοσιογράφος και φωτογράφος του AFP.

Το σχέδιο, που περιλαμβάνει μινιατούρες σε χάρτη, δείχνει την αψίδα να βρίσκεται στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον κοντά στο νεκροταφείο του Άρλινγκτον, στην άλλη πλευρά του ποταμού Ποτόμακ απέναντι από το Μνημείο Λίνκολν.

Μια δεύτερη, μεγαλύτερη αψίδα-μοντέλο βρισκόταν στο γραφείο, στο οποίο οι λεπτομέρειες ήταν πιο ορατές, συμπεριλαμβανομένου ενός φτερωτού χρυσού αγγέλου που κρατούσε ψηλά έναν πυρσό, πλαισιωμένου από δύο λευκούς αετούς εκατέρωθεν.

The triumphal arch that Trump wants to build in DC for America’s 250th celebration.



We must build great things again. 🇺🇸 pic.twitter.com/HcHSLVdxOA — Geiger Capital (@Geiger_Capital) October 10, 2025

Και τα δύο μοντέλα έμοιαζαν με την περίφημη Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, η οποία ανατέθηκε από τον Γάλλο αυτοκράτορα Ναπολέοντα στις αρχές του 19ου αιώνα για να τιμήσει τους πεσόντες στρατιώτες κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών του εκστρατειών.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό του σχεδίου.

Αλλά η σελίδα στο Facebook "Donald Trump for President", η οποία έχει περισσότερους από έξι εκατομμύρια ακόλουθους, δημοσίευσε μια μακέτα τον Σεπτέμβριο με σχεδόν πανομοιότυπο σχεδιασμό στο ίδιο σημείο, συνδέοντάς το με τους εορτασμούς για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο.

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο πρώην κτηματομεσίτης Τραμπ, 79 ετών, έχει ξεκινήσει με ενθουσιασμό μια σειρά από έργα ανακαίνισης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κάλυψη των τοίχων του προηγουμένως λιτού Οβάλ Γραφείου με χρυσοποίκιλτες διακοσμήσεις και πίνακες ζωγραφικής.

Χτίζει επίσης μια τεράστια αίθουσα χορού δίπλα στον Λευκό Οίκο, ένα μοντέλο της οποίας φαινόταν να βρίσκεται στο γραφείο του Τραμπ σε μια φωτογραφία που μοιράστηκε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του, Νταν Σκαβίνο, την Τετάρτη.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει μετατρέψει τμήματα του Λευκού Οίκου ώστε να μοιάζουν με το θέρετρό του Μαρ α Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ στα τέλη Αυγούστου υπέγραψε και εκτελεστικό διάταγμα για την προώθηση της «κλασικής» αρχιτεκτονικής, εμπνευσμένης από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και την αρχαία Ελλάδα.

Έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να τιμήσει περαιτέρω την ισχύ και τις στρατιωτικές νίκες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: skai.gr

