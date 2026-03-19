Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν γνώριζαν τίποτα για τη «βίαια Ισραηλινή επίθεση» στο κοίτασμα φυσικού Αερίου South Pars στο Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο βράδυ της Τετάρτης, ενώ ταυτόχρονα καταδίκασε τις «αδικαιολόγητες και άδικες επιθέσεις» του Ιρανικού στρατού σε τμήμα των εγκαταστάσεων LNG του Κατάρ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Sosial, ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα διεξάγει νέες επιθέσεις σε αυτό το «εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο κοίτασμα φυσικού αερίου». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι εάν το LNG του Κατάρ δεχθεί ξανά «ασυλλόγιστα» επίθεση, οι ΗΠΑ δεν θα διστάσουν να ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα Φυσικού Αερίου South Pars.

Η ανάρτηση Τραμπ:

Το Ισραήλ, από θυμό για όσα έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή, επιτέθηκε βίαια σε μια σημαντική εγκατάσταση γνωστή ως Πεδίο Φυσικού Αερίου South Pars στο Ιράν. Ένα σχετικά μικρό τμήμα του έχει πληγεί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν γνώριζαν τίποτα για τη συγκεκριμένη επίθεση και η χώρα του Κατάρ δεν είχε καμία σχέση με αυτήν, ούτε είχε ιδέα ότι επρόκειτο να συμβεί.

Δυστυχώς, ούτε το Ιράν γνώριζε κάποιο από τα γεγονότα που σχετίζονται με την επίθεση στο South Pars και αδικαιολόγητα και άδικα επιτέθηκε σε ένα τμήμα των εγκαταστάσεων LNG του Κατάρ.

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, εκτός εάν το Ιράν αποφασίσει ασυλλόγιστα να επιτεθεί σε ένα πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση, Κατάρ - οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συγκατάθεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το Πεδίο Φυσικού Αερίου South Pars με μια δύναμη και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ποτέ.

Δεν θέλω να εγκρίνω αυτό το επίπεδο βίας και καταστροφής λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που θα έχει στο μέλλον του Ιράν, αλλά εάν το LNG του Κατάρ δεχθεί ξανά επίθεση, δεν θα διστάσω να το κάνω.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω της ανάρτησής του, διαψεύδει δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο ανέφερε ότι ο Τραμπ, ο οποίος γνώριζε εκ των προτέρων για το ισραηλινό πλήγμα στο South Pars, στήριξε την επίθεση αυτή ως μήνυμα προς την Τεχεράνη σχετικά με τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

