Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν επιθυμεί νέες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, μετά το ισραηλινό πλήγμα της Τετάρτης σε ένα κρίσιμο κοίτασμα φυσικού αερίου της χώρας.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ, που γνώριζε εκ των προτέρων για το ισραηλινό πλήγμα στο South Pars, στήριξε την επίθεση αυτή ως μήνυμα προς την Τεχεράνη σχετικά με τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι το Ιράν έλαβε το μήνυμα και πλέον τάσσεται κατά νέων επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να επανεξετάσει τη στάση του και να γίνει ξανά ανοιχτός σε πλήγματα κατά περαιτέρω ενεργειακών εγκαταστάσεων, ανάλογα με τις μελλοντικές κινήσεις της Τεχεράνης στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Πηγή: skai.gr

