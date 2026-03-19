Drones πάνω από την κατοικία του Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον

Άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από τη στρατιωτική βάση της Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington post, η οποία επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν προσδιορίσει από πού προήλθαν.

Ο στρατός παρακολουθεί στενότερα τους πιθανούς κινδύνους λόγω του αυξημένου επιπέδου συναγερμού καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτίθενται στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Μεγάλος αριθμός drones εντοπίστηκαν πάνω από το Fort McNair σε μία μόνο νύχτα τις τελευταίες 10 μέρες, δήλωσε ο αξιωματούχος, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο για να συζητηθεί ο τρόπος αντίδρασης.

Οι θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουάσινγκτον έρχονται καθώς οι ΗΠΑ εξέδωσαν παγκόσμιο συναγερμό ασφαλείας για τις διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό και έθεσαν «σε καραντίνα» αρκετές εγχώριες βάσεις λόγω απειλών. Αυτή την εβδομάδα, η Κοινή Βάση McGuire-Dix-Lakehurst στο Νιου Τζέρσεϊ και η Αεροπορική Βάση MacDill στη Φλόριντα αύξησαν το επίπεδο προστασίας των δυνάμεών τους σε Charlie — μια ονομασία που σημαίνει ότι ο διοικητής έχει πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι μια επίθεση ή κίνδυνος είναι πιθανός. Το μόνο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, το Delta, είναι για όταν έχει συμβεί ή αναμένεται μια επίθεση.

Τα drones πάνω από το Fort McNair ώθησαν τους αξιωματούχους να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των Ρούμπιο και Χέγκσεθ, ωστόσο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης είπε ότι οι υπουργοί δεν έχουν μετακινηθεί. Τα καταλύματα τους στη βάση αναφέρθηκαν δημόσια από πολλά μέσα ενημέρωσης τον Οκτώβριο.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, αρνήθηκε να αναφερθεί στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Το υπουργείο δεν μπορεί να σχολιάσει τις κινήσεις των υπουργών για λόγους ασφαλείας και η αναφορά τέτοιων κινήσεων είναι κατάφωρα ανεύθυνη», είπε.

Πηγή: skai.gr

