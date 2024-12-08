Νετανιάχου: Iστορική μέρα η ανατροπή Άσαντ στη Συρία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, κάνοντας λόγο για «ιστορική ημέρα», την οποία απέδωσε στα πλήγματα που επέφερε ο στρατός του στους υποστηρικτές της Δαμασκού, το Ιράν και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Επισκεπτόμενος μια περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Συρία, ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταλάβει εδάφη στην ουδέτερη ζώνη, για να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ. «Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εχθρική δύναμη να εγκατασταθεί στα σύνορά μας», τόνισε.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είπε ότι η απόφαση για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην ουδέτερη ζώνη, που ελέγχεται από τον ΗΕ, ελήφθη για την προστασία των ισραηλινών κοινοτήτων στα Υψώματα του Γκολάν.

Μιλώντας στην τηλεόραση από τα σύνορα με τη Συρία ο Κατς είπε ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προστατεύσει αυτές τις κοινότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

