Συνάντηση Χριστοδουλίδη- Στάρμερ στην Κύπρο

Στην Κύπρο θα βρεθεί για επίσημη επίσκεψη από τη Δευτέρα το βράδυ ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ στο πλαίσιο περιοδείας του στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη το πρωί θα συναντηθεί στο προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια συνάντηση ορόσημο καθώς τη τελευταία φορά που Βρετανός πρωθυπουργός επισκέφτηκε το νησί για διμερείς συνομιλίες ήταν πριν από 53 χρόνια. Το 1971, όταν τότε ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ ήταν ο Τεντ Χιθ.

Ψηλά στην ατζέντα των δύο ηγετών θα βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις με έμφαση στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, εκπαίδευσης και πολιτισμού, οικονομίας και εμπορίου, επενδύσεων και ενέργειας.

Κυπριακό

Θα συζητηθεί επίσης το Κυπριακό και οι προσπάθειες που γίνονται για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Κύπριος πρόεδρος εκτιμάται ότι θα ενημερώσει το Βρετανό πρωθυπουργό τόσο για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για να ξεκινήσουν εκ νέου οι επίσημες συνομιλίες όσο και για τη συνάντηση του στην Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη , Ερσίν Τατάρ, στα μέσα Οκτωβρίου. Από τη μεριά του ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι η βρετανική κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει λύση του Κυπριακού εντός των υφιστάμενων παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Η κρίση στην Μέση Ανατολή

Η κρίση στη Μέση Ανατολή, ειδικά μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Συρία είναι ένα άλλο θέμα που θα απασχολήσει τους δύο ηγέτες. Κύπρος και Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται πολύ στενά για την παροχή βοήθειας στην περιοχή. Από την μια μέσω της πρωτοβουλίας του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια», όπου από την Κύπρο αποστέλλεται διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και από την άλλη με το σχέδιο «Εστία» που προβλέπει τις οργανωμένες απομακρύνσεις, μέσω της Κύπρου, πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται στις εμπόλεμες ζώνες.

Όπως συχνά επισημαίνει η βρετανική πλευρά «η συμβολή της Κύπρου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή είναι καθοριστική».

Στην ατζέντα τους συμπεριλαμβάνεται και το μεταναστευτικό. Ζήτημα που από απασχολεί ολοένα και περισσότερο το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται σε καθημερινή βάση. Θα συζητήσουν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία ειδικά μετά την εκλογή Τράμπ αλλά και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωμένου Βασιλείου. Ο σερ Κιρ Στάρμερ εδώ και καιρό έχει δηλώσει πως θα ήθελε να βάλει τη χώρα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συνεργασίας, «οικοδομώντας στενότερους δεσμούς με την ήπειρο». Στο πλαίσιο αυτό οι δύο ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους η Κύπρος θα μπορούσε να συμβάλει ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωμένου Βασιλείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη κατ' ίδιαν συνάντηση Στάρμερ - Χριστοδουλίδη. Οι δύο τους συναντήθηκαν στο Λονδίνο στα μέσα Οκτωβρίου μια μέρα πριν από το ταξίδι του Κύπριου Προέδρου στην Νέα Υόρκη.

Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφτεί και τις βρετανικές βάσεις στο νησί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

