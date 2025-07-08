Oικονομικοί εισαγγελείς της ΕΕ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα για φερόμενη κατάχρηση 4,3 εκατομμυρίων ευρώ από την Ταυτότητα και Δημοκρατία, μια πλέον ανενεργή ακροδεξιά κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία μέλος ήταν το γαλλικό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν.

Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι ένα προσχέδιο οικονομικού ελέγχου από το Ευρωκοινοβούλιο διαπίστωσε ότι κόμματα που συνδέονται με αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα είχαν προβεί σε ανάρμοστες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και είχαν δώσει δωρεές σε μη κοινοβουλευτικές δραστηριότητες.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιβεβαίωσε την έναρξη έρευνας, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Euractiv, Ο εκπρόσωπος ωστόσο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να δοθούν λεπτομέρειες.

Η ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της Λεπέν το 2019, ενώνοντας ευρωσκεπτικιστές από όλα τα κράτη μέλη της Ενωσης που στόχευαν στην επιστροφή εξουσιών από τις Βρυξέλλες πίσω στις κυβερνήσεις χωρών.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού και ευρωβουλευτής, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το Ευρωκοινοβούλιο ξεκίνησε μια «επιχείρηση παρενόχλησης». «Δεν νομίζω ότι κάποιος ξεγελιέται από αυτό το είδος επιχείρησης», είπε.

Το Euractiv τόνισε στο δημοσίευμά του ότι η έρευνα αφορά δαπάνες που έγιναν μεταξύ 2019 και 2024.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διερευνά οικονομικά εγκλήματα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται με τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και με άλλες οντότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

