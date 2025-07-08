ΗΠΑ: Βίντεο με αστυνομικό να σώζει μια γυναίκα ενώ επιχειρεί να αυτοκτονήσει

Συγκλονίζει το βίντεο στο οποίο ένας αστυνομικός του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD) τρέχει να σώσει μια γυναίκα που επιχειρούσε να αυτοκτονήσει πηδώντας από μια γέφυρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, και βιντεοσκοπήθηκε από κάμερα σώματος, με τον αστυνομικό να βγαίνει από το περιπολικό με συνάδελφό του και να τρέχει με όλες του τις δυνάμεις προς τη γυναίκα στη γέφυρα RFK.

Ενώ η γυναίκα σκαρφαλώνει στο κιγκλίδωμα, ο αστυνομικός ακούγεται να φωνάζει σοκαρισμένος «όχι, όχι, μην το κάνεις» και «κατέβα» πριν την τραβήξει από τον φράχτη και της σώσει τη ζωή.

«Όταν πρόκειται για τη διάσωση ζωών, κάθε δευτερόλεπτο μετράει» επισημαίνει το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης.

When it comes to saving lives, every second matters.



After hearing a woman was threatening to jump off the RFK Bridge, @NYPD114Pct officers raced to the scene and brought her to safety.



If you or someone you know is struggling, call the Suicide Prevention Lifeline at 988. pic.twitter.com/Nu8qDmxWUg — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 8, 2025

Πηγή: skai.gr

