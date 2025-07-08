Μασκ κατά κυβέρνησης για τη λίστα Επστάιν: Συνέλαβαν (και σκότωσαν) τον (σκίουρο) Peanut

Απασφάλισε ο Ίλον Μασκ για τη λίστα Επστάιν, επιτιθέμενος στην κυβέρνηση Τραμπ με νέα, εξαιρετικά αμφιλεγόμενη ανάρτηση, στο X.

«Συνέλαβαν (και σκότωσαν) τον [σκίουρο] Peanut, αλλά δεν έχουν καν προσπαθήσει να απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον κανενός από τους πελάτες του Επστάιν» αναφέρει χαρακτηριστικά ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η κυβέρνηση είναι βαθιά διαλυμένη» καταλήγει ο μεγιστάνας στην ανάρτησή του στο X.

They arrested (and killed) Peanut, but have not even tried to file charges against anyone on the Epstein client list.



Government is deeply broken. pic.twitter.com/YndRadQUBE — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2025

«Πιο πολλοί σκίουροι και ρακούν έχουν συλληφθεί από οποιονδήποτε στη λίστα πελατών του Επστάιν» τονίζεται σε φωτογραφίες από τη σειρά The Office που έχει παραποιήσει ο Μασκ.

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2024, μετά από ανώνυμες καταγγελίες, οι αρχές της Νέας Υόρκης προχώρησαν σε ευθανασία του Peanut, του σκίουρου σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ και το ρακούν Fred είχε την ίδια τύχη από τις αρχές, οι οποίες δήλωσαν ότι τα ζώα αποτελούσαν παράγοντα κινδύνου για την εξάπλωση λύσσας.

Ο Peanut υποβλήθηκε σε ευθανασία για να εξεταστεί για λύσσα αφού δάγκωσε έναν αξιωματούχο κατά τη διάρκεια της κατάσχεσης. Η υπόθεση προκάλεσε σημαντική δημόσια κατακραυγή και κριτική, με ορισμένους να κατηγορούν τις αρχές για έλλειψη ευαισθησίας. Την απόφαση των αρχών της Νέας Υόρκης είχαν επικρίνει πάντως τόσο ο Τραμπ, όσο και ο Τζέι Ντι Βανς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.