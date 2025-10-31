Τραμπ: Αποθεώνει το... νέο του μπάνιο στον Λευκό Οίκο

Καταχαρούμενος με το νέο του μπάνιο στον Λευκό Οίκο εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση του στο Truth Social. Στη σκιά της κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας και της ανοικοδόμησης της νέας αίθουσας χορού και άλλων αμφιλεγόμενων αλλαγών στο Λευκό Οίκο, όπως οι επίχρυσες διακοσμητικές λεπτομέρειες στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέβασε και φωτογραφίες του πολυτελούς μαρμάρινου μπάνιου.

«Το ανακαινισμένο μπάνιο Λίνκολν στον Λευκό Οίκο — Εξαιρετικά γυαλισμένο, αγαλματένιο μάρμαρο!» δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ... αποθεώνοντας το μπάνιο του.

Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Όχι οι επίχρυσες βρύσες, αλλά το μπουρνούζι με τον προεδρικό αμερικανικό αετό.

Πηγή: skai.gr

