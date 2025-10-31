Οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν αξιωματούχους στη Σύνοδο COP30, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα στείλει ανώτατα στελέχη στη φετινή σύνοδο COP30 για το κλίμα στη Βραζιλία, όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, βάζοντας τέλος έτσι σε σενάρια ότι η Ουάσινγκτον θα επιχειρούσε να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ απείλησαν με περιορισμούς βίζας και κυρώσεις τις χώρες που θα υποστήριζαν το σχέδιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας για μείωση των εκπομπών ρύπων.

Το παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα η πλειονότητα των χωρών να αποφασίσει να αναβάλει για έναν χρόνο την απόφαση για καθιέρωση παγκόσμιου τιμολογίου άνθρακα στη διεθνή ναυτιλία.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη καταστήσει σαφείς τις θέσεις της κυβέρνησής του για τις πολυμερείς δράσεις για το κλίμα, στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον προηγούμενο μήνα, όπου και χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη στον κόσμο» επικρίνοντας τις πολιτικές ηγετών που, όπως είπε, «στοίχισαν στις χώρες τους περιουσίες».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικεντρωθεί σε διμερείς ενεργειακές συμφωνίες στο πλαίσιο εμπορικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε χώρες όπως η Νότια Κορέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι υπάρχει «χώρος για σημαντικό ενεργειακό εμπόριο μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ», δεδομένης της ζήτησης της Κίνας για φυσικό αέριο, ενώ οι δύο οικονομικές υπερδυνάμεις διαπραγματεύονται για τους δασμούς.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ήδη από την πρώτη ημέρα της προεδρίας του την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη 10ετή Συμφωνία του Παρισιού, με εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανεξετάζει τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες.

Νωρίτερα φέτος, οι ΗΠΑ άσκησαν πιέσεις και σε χώρες που διαπραγματεύονταν διεθνή συμφωνία για τη μείωση της ρύπανσης από πλαστικά, ώστε να μην υποστηρίξουν συμφωνία που θα θέτει ανώτατα όρια παραγωγής πλαστικού.

Ο αξιωματούχος τόνισε στο Reuters ότι «η ροή αλλάζει» όσον αφορά το πόση προτεραιότητα δίνεται στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Μάλιστα αναφέρθηκε και στο σημείωμα που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα ο δισεκατομμυριούχος και μακροχρόνιος υποστηρικτής της κλιματικής δράσης Μπιλ Γκέιτς, στο οποίο και αναφέρει ότι ήρθε η ώρα να δοθεί έμφαση πέρα από τους παγκόσμιους στόχους για την θερμοκρασία και ότι η κλιματική αλλαγή «δεν θα οδηγήσει στην καταστροφή της ανθρωπότητας».

«Ο Πρόεδρος είναι σε άμεση επαφή με ηγέτες σε όλο τον κόσμο, όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα, κάτι που φαίνεται από τις ιστορικές εμπορικές και ειρηνευτικές συμφωνίες, οι οποίες δίνουν μεγάλη έμφαση στις συνεργασίες για την ενέργεια», κατέληξε ο αξιωματούχος.

