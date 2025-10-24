Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει ήδη μπροστά τα μεγαλόπνοα σχέδιά του να κατασκευάσει μια νέα αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο. Το γκρέμισμα της Ανατολικής Πτέρυγας έχει ήδη ξεκινήσει και οι δορυφορικές εικόνες που έχουν τραβηχτεί προσφέρουν μια νέα προοπτική στο εύρος του έργου με το σημείο να έχει γεμίσει από συντρίμμια.

Εκεί στεγαζόταν παραδοσιακά το γραφείο της Πρώτης Κυρίας. Ωστόσο, τώρα διακρίνεται ένας εκσκαφέας προκειμένου να μεταφέρει τα ερείπια. Η κιονοστοιχία που οδηγούσε από την Εκτελεστική Κατοικία «Executive Mansion» στην Ανατολική Πτέρυγα έχει επίσης σχεδόν αφαιρεθεί και αυτό που έχει απομείνει είναι μόνο το τελευταίο τμήμα, που εφάπτεται της Κατοικίας.

Το πριν

Πηγή: Planet Labs PBC

Το μετά

Πηγή: Planet Labs PBC

Την ίδια ώρα, οι εργασίες κατασκευής της αίθουσας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Έχει ανασκαφεί μια μικρή περιοχή που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος των θεμελίων του νέου κτιρίου, και μια μπετονιέρα διακρίνεται να περιμένει μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, παραδέχτηκε σε δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι το εύρος του έργου έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Προέτρεψε το κοινό να «εμπιστευτεί τη διαδικασία» κατασκευής και είπε ότι η κυβέρνηση είναι διαφανής.

«Όταν παρουσιάστηκε αυτό το σχέδιο και μόλις ολοκληρώθηκαν αυτές οι απεικονίσεις, ο πρόεδρος με έδωσε εντολή να έρθω εδώ και να τις μοιραστώ με όλους σας. Έκανα μια ολόκληρη εισαγωγική ομιλία σχετικά με το πώς θα έμοιαζε αυτό το έργο της αίθουσας χορού», δήλωσε η Λίβιτ. «Σε κάθε κατασκευαστικό έργο, υπάρχουν αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, καθώς αξιολογείτε πώς θα μοιάζει το έργο και θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για όλες αυτές τις αλλαγές, αλλά απλώς εμπιστευτείτε τη διαδικασία».

