Ο Τραμπ αποκαλεί την Πελόζι «κακιά γυναίκα» που δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της - Δείτε βίντεο

«Χαίρομαι που αποσύρεται, νομίζω ότι προσέφερε σπουδαία υπηρεσία στη χώρα με την απόφασή της να αποσυρθεί» - Η Πελόζι είναι σφοδρή επικρίτρια του Τραμπ

Τραμπ

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Δημοκρατικής βουλευτού Νάνσι Πελόζι ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της θητείας της το 2027, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την χαρακτήρισε «κακιά γυναίκα» που δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της.

«Χαίρομαι που αποσύρεται. Νομίζω ότι προσέφερε σπουδαία υπηρεσία στη χώρα με την απόφασή της να αποσυρθεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της πρώην πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Πελόζι είναι σφοδρή επικρίτρια του Τραμπ από την προηγούμενη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο (2017-2021).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

