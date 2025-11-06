Ένα απρόοπτο σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη στο Οβάλ Γραφείο όταν στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας κατέρρευσε την ώρα που υπέγραφαν μια νέα συμφωνία για φάρμακα απώλειας βάρους, τα GLP-1.

Ο Γκόρντον Φίντλεϊ, εκτελεστικό στέλεχος της φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk, στεκόταν λίγο πιο πίσω από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία και άρχισε να καταρρέει πέφτοντας τελικά στο έδαφος.

I hope this gentleman is okay, and I hope I never have a medical collapse under the portrait of Ronald Reagan with Trump looming over me. pic.twitter.com/Gp9aJDJAY0 — Charlotte Clymer 🇺🇦 (@cmclymer) November 6, 2025

Δημοσιογράφοι που ήταν μάρτυρες στο περιστατικό καθώς εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου ανέφεραν ότι ο Δρ. Μεχμέτ Οζ, Διευθυντής των Κέντρων Medicare και Medicaid Services, βοήθησε το στέλεχος να πέσει μαλακά στο έδαφος, εμποδίζοντάς τον να χτυπήσει το κεφάλι του. Καθώς οι δημοσιογράφοι οδηγούνταν έξω από το Οβάλ Γραφείο, μέλη του υπουργικού συμβουλίου φρόντισαν τον άνδρα, σηκώνοντας τα πόδια του.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης εκπρόσωπος μιας από τις εταιρείες λιποθύμησε. Η Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου έσπευσε να αναλάβει δράση και ο κύριος είναι καλά. Η συνέντευξη Τύπου θα συνεχιστεί σύντομα».

Πάντως, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο αμερικανός πρόεδρος δεν φάνηκε να θορυβείται ιδιαίτερα από την κατάρρευση του στελέχους.

Στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης παρευρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι της Novo Nordisk και της Eli Lilly, φαρμακευτικών εταιρειών που συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση για να δημιουργήσουν μια συμφωνία που θα κάνει τα φάρμακα απώλειας βάρους πιο προσιτά στους πολίτες.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Σύμφωνα με τα όσα συμφωνήθηκαν, οι φαρμακευτικές εταιρείες θα επεκτείνουν την πρόσβαση στα δημοφιλή φάρμακά τους για την παχυσαρκία, όπως τα Ozempic, Wegovy και Zepbound, προσφέροντάς τα απευθείας στους καταναλωτές μέσω του TrumpRx, του ιστότοπου της κυβέρνησης το οποίο και αναμένεται να λανσαριστεί τον επόμενο χρόνο.

Η από του στόματος χορήγηση των φαρμάκων αναμένεται να προσφέρεται στην τιμή των 149 δολαρίων το μήνα, μόλις εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Η τιμή στα ενέσιμα φάρμακα GLP-1, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από τον FDA, θα μειωθεί στα 245 δολάρια το μήνα για τους δικαιούχους του Medicare ή Medicaid το 2026 που τα χρησιμοποιούν για τη θεραπεία ιατρικών παθήσεων όπως ο διαβήτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.