H βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας έκλεψε τις εντυπώσεις στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, με την κομψότητά της και την τολμηρή χρωματική επιλογή που επέλεξε στην εμφάνισή της. Μαζί με τον σύζυγό της, βασιλιά Γουλιέλμο-Αλέξανδρο, υποδέχτηκαν τους 32 ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων, τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο παλάτι Huis ten Bosch, στο Άμστερνταμ. Όπως αναφέρει η New York Post, είναι η πρώτη φορά που η Ολλανδία, φιλοξενεί την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η γεννημένη στην Αργεντινή βασίλισσα, γνωστή για την αίσθηση του στυλ της, επέλεξε μία ανοικτή πράσινη ολόσωμη φόρμα Natan Couture. Στο ένα της ώμο κοσμούσε ένα μοναδικό διαμαντένιο κόσμημα από την συλλογή της βασίλισσας Έμμας, ενώ ολοκλήρωσε το συνολό της με εντυπωσιακά σκουλαρίκια και ψηλοτάκουνες γόβες Gianvito Rossi. Στο πλευρό του βασιλικού ζεύγους ήταν η 21χρονη κόρη τους και διάδοχος του θρόνου, πριγκίπισσα Καταρίνα-Αμαλία στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια ιππασίας, η οποία επέλεξε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα Ralph Lauren.

Στη συνέχεια οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκαν για την επίσημη οικογενειακή φωτογραφία προτού δειπνήσουν με το βασιλικό ζεύγος στην αίθουσα Oranjezaal στο παλάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2019 το Huis ten Bosch αποτελεί την επίσημη κατοικία του βασιλικού ζευγαριού και των τριών παιδιών τους. Η κατασκευή του παλατιού χρονολογείται από το 1645, ωστόσο, όπως αναφέρει το Dutch News, ανακαινίστηκε εκτενώς μετά την αποχώρηση της πρώην βασίλισσας Βεατρίκης το 2014.

