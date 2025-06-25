Συνελήφθη Βρετανός παιδόφιλος που διοργάνωσε εικονικό «γάμο» με 9χρονη στη Disneyland

Σάλος έχει ξεσπάσει με έναν εικονικό «γάμο» με ένα 9χρονο παιδί που διοργάνωση στη Disneyland, στο Παρίσι, ένας Βρετανός καταδικασμένος παιδόφιλος.

Πρόκειται για τον Jacky Jhaj, ο οποίος είχε κριθεί το 2016 ένοχος για σεξουαλικές σχέσεις με δύο παιδιά 15 ετών, σύμφωνα με το BBC.

Ο 39χρονος κατηγορείται πως διοργάνωσε μια ψεύτικη τελετή το Σάββατο, όπου ένα 9χρονο κορίτσι από την Ουκρανία θα ήταν η «νύφη». Ο παιδόφιλος συνελήφθη μετά την καταγγελία που έκανε στην αστυνομία ένας ηθοποιός, πως ο δράστης τον είχε προσλάβει για να υποδυθεί τον πατέρα της «νύφης».

Ο «γάμος» επρόκειτο να κινηματογραφηθεί από την ομάδα του Jhaj, και για αυτόν είχαν προσληφθεί περίπου 100 Γάλλοι κομπάρσοι.

🚨 A convicted British paedophile staged a fake child wedding at Disneyland Paris — complete with a 9-year-old “bride,” musicians, and a £111,000 production.



His name? Jacky Jhaj.



Already jailed in 2016 for abusing schoolgirls, he’s since faked a funeral, a movie premiere with… pic.twitter.com/mZ5UTCCbF7 — Darren Grimes (@darrengrimes_) June 24, 2025

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, ο ίδιος είχε προσλάβει το 2023 εκατοντάδες παιδιά για να υποδυθούν τους θαυμαστές του σε μια ψεύτικη πρεμιέρα ταινίας στην πλατεία Leicester Square του Λονδίνου. Κάποια από τα παιδιά, τα οποία είχαν προσληφθεί από γραφεία casting, ήταν μόλις 6 ετών.

Έφηβα κορίτσια είπαν στο BBC ότι τους ζητήθηκε να φωνάζουν το όνομά του και να προσπαθήσουν να τον αγγίξουν. Στη συνέχεια, τον περασμένο Ιούνιο, ο Jhaj εθεάθη να δίνει δώρα σε παιδιά έξω από οντισιόν χορού.

Δύο μήνες αργότερα, ο παιδόφιλος τράβηξε βίντεο που ποζάρει γυμνός μπροστά από ένα ψεύτικο φορτηγό του BBC News στο Λονδίνο, το οποίο είχε πάρει φωτιά.

Σύμφωνα με το BBC, εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή και κατηγορήθηκε για απάτη, απιστία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κλοπή ταυτότητας και τέθηκε υπό κράτηση. Σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να είχε «μακιγιαριστεί επαγγελματικά, ώστε το πρόσωπό του να φαίνεται εντελώς διαφορετικό από το δικό του».

Ο Jhaj είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών από το 2016 και έχει περάσει χρόνο στη φυλακή. Από τότε που αποφυλακίστηκε, έχει επανειλημμένα σκηνοθετήσει παραγωγές στις οποίες εμπλέκονται παιδιά.

Ο ίδιος μάλιστα έχει και κανάλι στο YouTube, με τον λογαριασμό του να έχει πάνω από 12 εκατ. συνδρομητές.

Πηγή: skai.gr

