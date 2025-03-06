Εξοργισμένοι από την πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ και τις απόψεις του για την Ουκρανία, οι Σκανδιναβοί είναι έτοιμοι να μποϊκοτάρουν τα αμερικανικά προϊόντα.

Το να γυρίσει κάποιος την πλάτη στους αμερικανικούς κολοσσούς είναι μια μεγάλη πρόκληση, με τόσες πολλές μάρκες που βρίσκονται παντού αλλά εδώ και μία εβδομάδα η Αγκνέτα Γκότμπεργκ Χένρικσον αποφεύγει να ξοδέψει έστω και ένα σεντ σε αμερικανικά προϊόντα.

«Φυσικά είναι πολύ δύσκολο να μποϊκοτάρετε με συγκροτημένο, γρήγορο και σταθερό τρόπο τα προϊόντα των ΗΠΑ, αλλά αν παρ’ όλα αυτά θέλετε να κάνετε κάτι και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε, εδώ είναι μια μικρή βοήθεια», έγραψε η 58χρονη Αγκνέτα στο Facebook.

Η... εναλλακτική λίστα

Την ανάρτησή της συνοδεύει με έναν κατάλογο: στην αριστερή στήλη οι αμερικανικές μάρκες, παγκοσμίως γνωστές, είναι τοποθετημένες σε κατηγορίες, στη δεξιά στήλη σουηδικές ή ευρωπαϊκές εναλλακτικές, αλλά με κάποια προβλήματα.

- Έχετε όρεξη για KFC; Προτιμήστε ψητό κοτόπουλο από εστιατόρια της γειτονιάς σας.

- Είστε έτοιμοι να αγοράσετε Tesla; Προτιμήστε ένα Peugeot που κατασκευάζεται στη Γαλλία, προτείνει η Αγκνέτα, αν και ξεχνά ότι ο όμιλος Stellantis στον οποίο ανήκει είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

- Θέλετε παπούτσια Nike; Προτιμήστε Salomon, της φινλανδικής εταιρείας Amer Sports, η οποία όμως είναι επίσης εισηγμένη στη Νέα Υόρκη».

Η Αγκνέτα παραδέχεται όμως ότι είναι δύσκολο, κυρίως όταν πρόκειται για προϊόντα τεχνολογίας.

«Είναι λίγο ειρωνικό διότι αυτή η ομάδα (που καλεί σε μποϊκοτάζ) είναι κυρίως ενεργή στο Facebook. Θα θέλαμε πραγματικά να το μποϊκοτάρουμε, αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε μια εναλλακτική» εξήγησε.

Η υποστήριξη προς την Ουκρανία είναι μεγάλη στη Σουηδία και η παροχή στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της σουηδικής κυβέρνησης.

«Αυτό που συμβαίνει τώρα στις ΗΠΑ, να το γυρνάνε την πλάτη στην Ουκρανία και να αθετούν όλες τις υποσχέσεις τους, αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», τόνισε η Αγκνέτα.

Η ίδια έλεγξε όλες τις επενδύσεις της και όταν συνειδητοποίησε ότι περίπου το 60% είναι στην αμερικανική αγορά, πούλησε όλες τις μετοχές της στις 4 Μαρτίου, ημέρα που τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι αμερικανικοί δασμοί.

«Πρέπει να το δεχθούμε. Όταν υιοθετούμε έναν σκοπό, τον υιοθετούμε ολοκληρωτικά», υπογράμμισε.

Στη Δανία μια εταιρεία λιανικής αποφάσισε να βάλει μια σφραγίδα -ένα αστέρι- στα ευρωπαϊκά προϊόντα που έχει στα ράφια των καταστημάτων της για να καθοδηγεί τους καταναλωτές. Χάρη στην πρωτοβουλία αυξήθηκε η ζήτηση, επεσήμανε ο Άντερς Χαγκ, γενικός διευθυντής της Salling Group.

«Πιστεύω ότι το 99% των Ευρωπαίων μπορούν να ζήσουν χωρίς το 70% των αμερικανικών προϊόντων. Και τότε οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές», δήλωσε.

Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι πωλήσεις της Tesla συνέχισαν να μειώνονται τον Φεβρουάριο στη Δανία και τη Νορβηγία.

Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων του Ίλον Μασκ, στενού συνεργάτη του Τραμπ και υποστηρικτή της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, μειώθηκαν στο μισό στη Νορβηγία σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024. Στις αρχές του έτους οι πωλήσεις νέων Tesla ήταν 44,4% χαμηλότερες σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Ωστόσο, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, το αποτέλεσμα αυτού του μποϊκοτάζ θα είναι μάλλον περιορισμένο.

“Η εμπειρία δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις μέσω του μποϊκοτάζ” των καταναλωτών, σχολίασε ο Όλοφ Γιόχανσον Στένμαν, καθηγητής Οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ.

Συνήθως οι επιπτώσεις στις πωλήσεις δεν γίνονται καν αισθητές, πρόσθεσε η Εύα Οσίανσον, ερευνήτρια του ίδιου πανεπιστημίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

