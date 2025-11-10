Ο πρόεδρος Τραμπ δεν δέχθηκε τη συγγνώμη του BBC για το μοντάζ στην ομιλία του και απειλεί με μήνυση, όπως επιβεβαίωσε το βρετανικό δίκτυο. Το BBC επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή και θα απαντήσει εν ευθέτω χρόνω.

Η αποκάλυψη που έφερε στο φως η Telegraph μετά από έρευνα που πραγματοποίησε όπου φαίνεται να έχει μονταριστεί βίντεο από το BBC από ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στο βρετανικό κανάλι.

Το επίμαχο μονταρισμένο βίντεο:

Η κρίση πυροδοτήθηκε από τη διαρροή ενός εσωτερικού υπομνήματος 19 σελίδων, το οποίο αποκάλυψε ότι η εκπομπή του BBC "Panorama" που μεταδόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, μια βδομάδα πριν τις αμερικανικές εκλογές, «παραπλάνησε πλήρως» το κοινό.

Στο εν λόγω υλικό είχαν ενωθεί αποσπάσματα από ομιλία του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2021,

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο διερευνούσε τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και την εισβολή στο Καπιτώλιο, κατηγορείται ότι συνέδεσε δύο διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η εκπομπή έδειξε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει στους υποστηρικτές του ότι θα πάει μαζί τους στο Καπιτώλιο για «να πολεμήσουμε κολασμένα». Ωστόσο, παρέλειψε την ενότητα που ο Πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα πορευόταν μαζί με τους υποστηρικτές του «για να ακουστούν οι φωνές σας ειρηνικά και πατριωτικά». Ουσιαστικά, τα λόγια αυτά ήταν από τμήματα της ομιλίας του με απόσταση σχεδόν μιας ώρας μεταξύ τους.

Ο πρόεδρος της BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά το σκάνδαλο που ξέσπασ, κάνοντας λόγο για «λάθος κρίσης».

«Αποδεχόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο μονταρίστηκε η ομιλία έδωσε την εντύπωση μιας άμεσης πρόσκλησης για βίαιες ενέργειες (στο Καπιτώλιο). Το BBC ζητά συγγνώμη για αυτή τη λάθος κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού.

Στην επιστολή σημειώνει πως δεν προσπάθησε να «θάψει» το θέμα και διαψεύδει πως το BBC δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανέδειξε ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος της επιτροπής δεοντολογίας του βρετανικού δικτύου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιούνιο.

