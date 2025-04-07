Αναφορές νωρίτερα που επικαλούνταν δήλωση του οικονομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, στο CNBC έκαναν λόγο για πιθανή 90ήμερη αναστολή των δασμών για όλες τις χώρες εκτός από την Κίνα. Ωστόσο, κι ενώ μετά τα δημοσιεύματα ακολούθησε μία άνοδος των βασικών δεικτών στην αμερικανική αγορά μετοχών, διαψεύστηκαν λίγο αργότερα από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας σύγχυση και επιστροφή της αγοράς σε αρνητικό έδαφος.

Ειδικότερα, νωρίτερα το Reuters είχε μεταδώσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επιβολή 90ήμερης αναστολής των δασμών. Οι αναφορές ώθησαν τους βασικούς δείκτης της αμερικανικής αγοράς να σβήσουν μέσα σε λίγα λεπτά απώλειες άνω του 4% και να κινηθούν έντονα ανοδικά. Η ανάκαμψη όμως ήταν πρόσκαιρη, καθώς αμέσως μετά τη διάψευση του Λευκού Οίκου, επέστρεψαν σε αρνητικό έδαφος, με τη μεταβλητότητα στο ταμπλό να παραμένει πάντως ιδιαίτερα έντονη.

Η είδηση αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το CNBC με αποτέλεσμα να πάρει έκταση και να κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης και κοινωνικών δικτύων.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αργότερα χαρακτήρισε τις αναφορές «ψευδείς ειδήσεις».

Wrong. Not only did Director Hassett not say this (clip below), @POTUS has been clear — "it all has to change, but especially with CHINA!!!" https://t.co/3Kvt8AScAZ pic.twitter.com/JHucHjZm3S — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2025

Πολλές από τις αναφορές προήλθαν από μια συνέντευξη του κορυφαίου οικονομικού συμβούλου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, που παραχωρήθηκε στο Fox News το πρωί. Ο Χάσετ ρωτήθηκε αν ο Τραμπ μπορεί να προχωρήσει σε «90ήμερη αναστολή» στους δασμούς.

Ο Χάσετ απάντησε: «Νομίζω ότι ο πρόεδρος θα αποφασίσει ό,τι ο πρόεδρος θα αποφασίσει.» Ορισμένα ειδησεογραφικά δίκτυα πήραν αυτή τη δήλωση ως ένδειξη ότι ο Τραμπ εξετάζει 90ήμερη αναστολή των δασμώνστους δασμούς. Ωστόσο, δεν υπήρξε επίσημη αναφορά για αυτό.



