Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Παρασκευή από όλες τις αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες να κλείσουν τα γραφεία τους που είναι αρμόδια για την προώθηση της διαφορετικότητας και της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και να απολύσουν τους λειτουργούς που εργάζονται σε αυτά, που ήδη έχουν τεθεί σε αναγκαστική άδεια, εντός δυο μηνών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Τραμπ απέλυσε τους ανεξάρτητους γενικούς επιθεωρητές περισσότερων από δώδεκα μεγάλων κυβερνητικών υπηρεσιών αργά την Παρασκευή, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι απολύσεις μεγάλης κλίμακας ομοσπονδιακών υπαλλήλων αρμόδιων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον κρατικό μηχανισμό καταγράφτηκε την πέμπτη ημέρα της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επίσης χθες πήρε σειρά μέτρων εναντίον της άμβλωσης.

Όλες οι υπηρεσίες του αμερικανικού ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού εντέλλονται «να λάβουν μέτρα για να τερματιστεί» όπως ορίζει προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα, η λειτουργία των γραφείων τους για τη διαφορετικότητα και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη «μέσα σε 60 ημέρες», αναφέρει εγκύκλιος της υπηρεσίας διαχείρισης προσωπικού (OPM) που διανεμήθηκε και δημοσιοποιήθηκε χθες.

Πρόκειται για βήμα που ακολουθεί την απόφαση που ανακοινώθηκε την Τετάρτη να τεθούν σε υποχρεωτική άδεια όλοι οι εργαζόμενοι του ομοσπονδιακού κράτους στα προγράμματα DEIA (Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility).

Πλέον, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες «μπορούν και πρέπει» να αρχίσουν «από τώρα» διαδικασίες απόλυσης των εργαζομένων αυτών.

Οι όροι DEI και DEIA, οι οποίοι στο λεξιλόγιο της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων σημαίνουν τις προσπάθειες να προσλαμβάνονται άνθρωποι που ανήκουν σε φυλετικές ή σεξουαλικές μειονότητες, μετατράπηκαν σε αναθέματα για την αμερικανική δεξιά.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, οπαδοί του Τραμπ δεν έπαυαν έτσι να επιτίθενται στην Δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις —γυναίκα, μαύρη, με καταγωγή από την Ινδία και την Τζαμάικα—, διατεινόμενοι πως ήταν «πρόσληψη DEI», με το οποίο υπονοούσαν πως επελέγη εξαιτίας της ταυτότητάς της, όχι λόγω των προσόντων της.

Πέρα από τα προγράμματα προώθησης της διαφορετικότητας, της ισότητας και καταπολέμησης των αποκλεισμών, η χθεσινή εντολή συμπεριέλαβε επίσης υπηρεσία προώθησης της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.

Αυτή η τελευταία έκφραση αφορά «τη δίκαιη μεταχείριση και την ουσιώδη συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτως εισοδήματος, φυλής, χρώματος του δέρματος, εθνότητας, εθνικής ταυτότητας ή μειονεκτήματος» στη λήψη αποφάσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για όλα όσα αφορούν «την υγεία και το περιβάλλον», κατά τον ορισμό της αμερικανικής υπηρεσίας περιβάλλοντος (EPA), που διαθέτει —μέχρι τώρα τουλάχιστον— διεύθυνση ειδικευμένη σε αυτό.

Από την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θα τερματίσει πολιτικές υπέρ των διεμφυλικών, επιμένοντας πως οι ΗΠΑ δεν θα αναγνωρίζουν στο εξής παρά μόνο «δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό».

Ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε έτσι, όπως υποσχόταν στην προεκλογική εκστρατεία του, τη βούλησή του να ικανοποιήσει τη μερίδα των αμερικανών συντηρητικών που είναι έξαλλοι με αυτές που χαρακτηρίζουν υπερβολές των προγραμμάτων προώθησης της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης μειονοτήτων.

Ο Τραμπ απέλυσε 17 ανεξάρτητους γενικούς επιθεωρητές ομοσπονδιακών υπηρεσιών

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε 17 ανεξάρτητους γενικούς επιθεωρητές πολλών κυβερνητικών υπηρεσιών την Παρασκευή, δήλωσε ένα πρόσωπο με γνώση του θέματος, εξαλείφοντας έναν κρίσιμης σημασίας μηχανισμό εποπτείας και ανοίγοντας τον δρόμο για αντικατάστασή τους με πιστούς στον νέο πρόεδρο.

Οι γενικοί επιθεωρητές σε υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τα υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας και Μεταφορών ενημερώθηκαν με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον διευθυντή προσωπικού του Λευκού Οίκου πως η εργασία τους τερματίζεται με άμεση ισχύ, δήλωσε η πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι απολύσεις φαίνεται να παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία, που απαιτεί από τον πρόεδρο να αιτιολογεί και στα δύο σώματα του Κογκρέσου τις απολύσεις 30 ημέρες πριν.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Ο γενικός επιθεωρητής κατέχει ανεξάρτητη θέση και διενεργεί ελέγχους και έρευνες σχετικά με αναφορές για σπατάλη, απάτη και κατάχρηση εξουσίας.

Υπηρεσίες προχωρούν με εντολές από τον Τραμπ, που επέστρεψε στην προεδρία τη Δευτέρα, προκειμένου να αναδιαμορφώσουν την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία καταργώντας προγράμματα πολυπολιτισμικότητας, ανακαλώντας προσφορές εργασίας και παραγκωνίζοντας τουλάχιστον 150 αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

Από τις διώξεις της Παρασκευής εξαιρέθηκε ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Μάικλ Χόροβιτς, σύμφωνα με τους New York Times. Η Washington Post, που μετέδωσε πρώτη τις απολύσεις, ανέφερε ότι οι περισσότεροι από τους γενικούς επιθεωρητές είχαν διοριστεί κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ (2017-2021).

Πολλοί επικεφαλής υπηρεσιών και τμημάτων που διορίζονται με πολιτικά κριτήρια έρχονται και φεύγουν με κάθε κυβέρνηση, όμως ένας γενικός επιθεωρητής μπορεί να παραμείνει στη θέση του υπό πολλούς προέδρους.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ απέλυσε πέντε γενικούς επιθεωρητές σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών το 2020. Σε αυτούς περιλαμβανόταν ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο οποίος είχε ρόλο στη διαδικασία παραπομπής του προέδρου.

Πέρυσι, ο προκάτοχος του Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν, απέλυσε τον γενικό επιθεωρητή του Συμβουλίου Συνταξιοδότησης Σιδηροδρόμων, έπειτα από έρευνα η οποία κατέληξε ότι ο αξιωματούχος είχε δημιουργήσει εχθρικό περιβάλλον εργασίας. Το 2022, το Κογκρέσο ενίσχυσε την προστασία των γενικών επιθεωρητών καθιστώντας πιο δύσκολη την αντικατάστασή τους με επιλεγμένους αξιωματούχους και απαιτώντας επιπρόσθετες εξηγήσεις από τον πρόεδρο για την απομάκρυνσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.