Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ζήτησε από ανθρωπιστικές οργανώσεις που ασχολούνται με την εκκαθάριση ναρκοπεδίων παγκοσμίως και χρηματοδοτούνται από την Ουάσινγκτον να σταματήσουν αμέσως τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Μείωσης και Περιορισμού των Όπλων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έστειλε νωρίς το πρωί σήμερα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οργανώσεις αυτές.

Σε αυτό εξηγούσε ότι η διακοπή οφείλεται «στο εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου (Ντόναλντ Τραμπ) με το οποίο ζητείται η επαναξιολόγηση και η αναπροσαρμογή της εξωτερικής βοήθειας» που παρέχουν οι ΗΠΑ, προσθέτει η εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.