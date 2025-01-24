ΟΗΕ σε Τραμπ: Το δικαίωμα αίτησης ασύλου είναι οικουμενικά αναγνωρισμένο

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι το δικαίωμα αίτησης ασύλου είναι «οικουμενικά αναγνωρισμένο» απαντώντας σε δύο αποφάσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την διακοπή της υποδοχής προσφύγων και τον τερματισμού του προγράμματος παροχής ασύλου.

«Όλα τα κράτη έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους κατά μήκος των διεθνών συνόρων τους», αλλά «οφείλουν να το πράττουν τηρώντας τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», υπενθύμισε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Ραβίνα Σαμντασάνι.

«Το δικαίωμα αιτήσεως ασύλου είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα οικουμενικά αναγνωρισμένο», είπε.

Η τοποθέτηση αυτή απαντά στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα των ΗΠΑ από τον Τραμπ κατά την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του.

Έχει επίσης υποσχεθεί να απελάσει «εκατομμύρια και εκατομμύρια» μετανάστες.

Ο Λευκός Οίκος διέκοψε επίσης πρόγραμμα ασύλου για τα άτομα που διαφεύγουν ολοκληρωτικά καθεστώτα της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους παγιδευμένους από τη μεξικανική πλευρά των συνόρων.

Ο Τραμπ υπέγραψε επίσης διάταγμα που τερματίζει την υποδοχή προσφύγων από τις 27 Ιανουαρίου.

Η απόφαση έβαλε επίσης τέλος «σε όλα τα προγραμματισμένα ταξίδια προσφύγων στις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με mail που απηύθυνε το υπουργείο Εξωτερικών στις οργανώσεις που συνεργάζονται με τους νεοαφιχθέντες στο αμερικανικό έδαφος.

«Καλούμε όλα τα κράτη να διασφαλίσουν ανθρώπινη διαχείριση των συνόρων με βάση τα δικαιώματα του ανθρώπου, κυρίως δίνοντας εγγυήσεις για την εξατομικευμένη αξιολόγηση της ειδικής κατάστασης κάθε μετανάστη και για προστασία κατά των συλλογικών απελάσεων, ...καθώς και κατά των αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων», δήλωσε η Ραβίνα Σαμντασάνι.

Τόνισε ότι η Ύπατη Αρμοστεία για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει καλέσει τα κράτη να θεσπίσουν ασφαλείς και νόμιμες οδούς μετανάστευσης που θα είναι περισσότερες και ευκολότερα προσβάσιμες. «Οι διεθνείς κανόνες που έχουν θεσπισθεί από τα ίδια τα κράτη συνιστούν την καλύτερη βάση για την οικοδόμηση των απαντήσεων των κρατών στα πολλαπλά και πολύπλοκα προβλήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση», τόνισε η Ραβίνα Σαμντασάνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.