Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την απόφασή του να ακυρώσει την προβλεπόμενη για αύριο Παρασκευή συνάντηση του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μετά από παρέμβαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Αυτό αναφέρει, επικαλούμενος γαλλικές διπλωματικές πηγές, ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι χθες Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος ειδοποιήθηκε από τις αμερικανικές αρχές να μη μεταβεί στην Ουάσιγκτον για τη συνάντηση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επικοινώνησε με τον Εμάνουελ Μακρόν ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και σύμφωνα με τον BFM τον έπεισε να ανακαλέσει την απόφασή του και να δεχθεί τελικά αύριο τον Ουκρανό πρόεδρο στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

