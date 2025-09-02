Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά και συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Κλιμακώνεται η ένταση στην Καραϊβική. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν» αυτό που περιέγραψε ως σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά, το οποίο συνέδεσε με τη Βενεζουέλα.

«Έχουμε πολλά ναρκωτικά που εισέρχονται στη χώρα μας, εδώ και πολύ καιρό. Και, αυτά, απλώς έφυγαν από τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος δεν παρείχε λεπτομέρειες για την επιχείρηση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει πολλά πολεμικά πλοία στη νότια Καραϊβική με στόχο την τήρηση της δέσμευσης του Τραμπ να καταπολεμήσει τα καρτέλ ναρκωτικών, με αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση του Νίκολας Μαδούρο.



Ο αμερικανικός στρατός διεξήγαγε μια «θανατηφόρα επίθεση» στη νότια Καραϊβική εναντίον ενός πλοίου που μετέφερε ναρκωτικά το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα, δήλωσε και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή: skai.gr

