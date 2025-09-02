Άγνωστης ταυτότητας αντικείμενα εθεάθησαν στον Λευκό Οίκο, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε. Πρόκειται για ένα viral βίντεο με άγνωστο άτομο να πετάει αντικείμενα από ένα από τα παράθυρα του ιστορικού κτιρίου της Ουάσινγκτον.

Το βίντεο, το οποίο άρχισε να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, κατέγραψε ένα άτομο να πετάει επανειλημμένα αντικείμενα από ένα παράθυρο του τελευταίου ορόφου. «Τι στο διάολο συμβαίνει;;» σχολίασαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Το άτομο πίσω από τη μυστηριώδη ιστορία ήταν ένας εργολάβος που έκανε τακτική συντήρηση όσο ο πρόεδρος Τραμπ έλειπε, εξήγησε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Δεν ήταν αμέσως σαφές τι ήταν τα αντικείμενα ή γιατί τα πετούσαν από το.... παράθυρο.

Διαδικτυακά «λαγωνικά» εικάζουν ότι τα αντικείμενα τα πετούσα από το υπνοδωμάτιο Λίνκολν του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ είχε αποκαλύψει ότι το «απαίσια ανακαινισμένο» μπάνιο του υπνοδωματίου Λίνκολν ήταν ένα από τα δωμάτια που σχεδίαζε να ανακαινίσει από τότε που επέστρεψε στην Ουάσινγκτον.

«Θα φτιάξουμε το μπάνιο Λίνκολν, το οποίο ήταν σε στιλ Αρ Ντεκό», δήλωσε ο Τραμπ τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας: «το κάνουμε πραγματικά απίστευτο».

