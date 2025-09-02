Πακιστάν: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε βομβιστική επίθεση σε πολιτική συγκέντρωση

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν σήμερα όταν βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά που είχε μαζί του σε πολιτική συγκέντρωση στην πόλη Κουέτα του νοτιοδυτικού Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τοπικοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης σταδίου όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες μέλη του Εθνικού Κόμματος του Μπαλουτσιστάν (BNP).

Pakistan-suicide bomber attack on BNP Mengal rally in Quetta, 5 people killed and many more injured including former MPA Ahmed Nawaz Bangulzai pic.twitter.com/aciHcUidwU — Pegida Canada (@PegidaCanada) September 2, 2025

