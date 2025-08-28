Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία κατέπλευσαν στη Νότια Καραϊβική. Στόχος της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, είναι η αντιμετώπιση των απειλών από τα καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει θέσει ως κεντρικό στόχο της κυβέρνησής του την καταστολή των καρτέλ ναρκωτικών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό της μετανάστευσης και την ασφάλεια των νότιων συνόρων των ΗΠΑ. Παρότι πλοία της Ακτοφυλακής και του Ναυτικού των ΗΠΑ επιχειρούν τακτικά στη Νότια Καραϊβική, αυτή η ανάπτυξη δυνάμεων είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τις συνήθεις αναπτύξεις στην περιοχή.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε την Πέμπτη ότι επτά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, μαζί με ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ταχείας επίθεσης, βρίσκονται στην περιοχή είτε αναμένεται να βρίσκονται εκεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο καταδίκασε τις αμερικανικές κινήσεις.

Την Τετάρτη, δήλωσε ότι η Βενεζουέλα «απειλείται» από πυρηνικά υποβρύχια κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών.

Δεν είναι σαφές ποια ακριβώς θα είναι η αποστολή τους, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταδιώξει τα καρτέλ ναρκωτικών και τις εγκληματικές ομάδες και έχει δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμάσει επιλογές.

Την Πέμπτη, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει «κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας».

«Πολλά έθνη της Καραϊβικής και πολλά έθνη στην περιοχή έχουν χειροκροτήσει τις επιχειρήσεις και τις προσπάθειες της κυβέρνησης κατά των ναρκωτικών», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο το καρτέλ Σιναλόα του Μεξικού και άλλες συμμορίες ναρκωτικών, καθώς και την εγκληματική ομάδα της Βενεζουέλας Tren de Aragua, ως παγκόσμιες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Μέρος αυτής της δύναμης είναι τα πολεμικά πλοία USS San Antonio, USS Iwo Jima και USS Fort Lauderdale. Τα πλοία μεταφέρουν 4.500 στρατιωτικούς, συμπεριλαμβανομένων 2.200 πεζοναυτών, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει επίσης αναπτύξει κατασκοπευτικά αεροπλάνα P-8 στην περιοχή για τη συλλογή πληροφοριών, δήλωσαν αξιωματούχοι, αν και έχουν επιχειρήσει σε διεθνή ύδατα.

«Η διπλωματία μας δεν είναι η διπλωματία των κανονιοφόρων, των απειλών, επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να είναι ο κόσμος πριν από 100 χρόνια», δήλωσε ο Μαδούρο, η κυβέρνηση του οποίου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα στείλει 15.000 στρατιώτες σε πολιτείες κατά μήκος των δυτικών συνόρων του με την Κολομβία για την καταπολέμηση ομάδων διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Μαδούρο έχει επίσης ζητήσει την εκπαίδευση ομάδων πολιτικής άμυνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Η κυβέρνηση του Μαδούρο κατηγορεί τακτικά την αντιπολίτευση και τους ξένους ότι συνωμοτούν με αμερικανικές οντότητες όπως η CIA για να βλάψουν τη Βενεζουέλα, κατηγορίες που η αντιπολίτευση και οι ΗΠΑ αρνούνται πάντα. Χαρακτηρίζει τις κυρώσεις ως «οικονομικό πόλεμο».

Πηγή: skai.gr

