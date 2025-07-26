Η Χαμάς απορρίπτει τις δηλώσεις Τραμπ μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα ως «σοκαριστικές» τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση πως δεν θέλει μια συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε χθες ότι η Χαμάς «δεν θέλει μια συμφωνία» μετά την αποτυχία των έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ που διεξήχθησαν στην Ντόχα και ότι θέλει να «πεθάνει».

Ο απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ παραδέχθηκε την Πέμπτη την αποτυχία αυτών των συνομιλιών που πραγματοποιούνταν για περισσότερες από δύο εβδομάδες υπό τη μεσολάβηση του Κατάρ, των ΗΠΑ και της Αιγύπτου. Αμφισβήτησε τις καλές προθέσεις της Χαμάς.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και του απεσταλμένου του «σόκαραν όλον τον κόσμο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Τάχερ αλ Νούνου, ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς.

«Προκαλούν μεγαλύτερη έκπληξη καθώς λαμβάνουν χώρα μετά τις προόδους σε ορισμένα θέματα που βρίσκονταν υπό διαπραγμάτευση», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Έως τώρα δεν είχαμε ενημερωθεί για κανένα πρόβλημα στα υπό διαπραγμάτευση θέματα», είπε επίσης.

Σύμφωνα με έναν άλλο αξιωματούχο της Χαμάς, τον Ιζάτ αλ Ρίσεκ, η Ουάσιγκτον «κλείνει το μάτι στο πραγματικό εμπόδιο για κάθε συμφωνία, δηλαδή την κυβέρνηση (του Μπενιαμίν) Νετανιάχου, που εγείρει προσκόμματα, κωλυσιεργεί και αποφεύγει τις δεσμεύσεις της».

Σύμφωνα με τον Ρίσεκ, η Χαμάς επιδεικνύει «ευελιξία» και το μόνο που ήθελε ήταν να «αποσαφηνίσει» ορισμένες πλευρές του σχεδίου που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να «ασκήσει πίεση στην (ισραηλινή) κυβέρνηση κατοχής προκειμένου να δεσμευτεί σοβαρά στην επίτευξη μιας συμφωνίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

