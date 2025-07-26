Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για 28 νεκρούς χθες Παρασκευή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως πέντε από τους ανθρώπους αυτούς σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που διεξήγαγε προχθές Πέμπτη.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, ανάμεσά τους πέντε σε πλήγμα εναντίον σκηνής με εκτοπισμένους στην αγορά της αλ Γιάρμουκ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ερωτηθείς από το AFP σχετικά με τον βομβαρδισμό αυτό, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως διεξήγαγε επιχείρηση το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή αυτή με στόχο «σημαντικό τρομοκράτη της οργάνωσης (σ.σ. Παλαιστινιακός) Ισλαμικός Τζιχάντ», κινήματος-συμμάχου της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον κ. Μπασάλ, άλλοι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα στη συνοικία Ρίμαλ της πόλης της Γάζας, στο σχολείο Καχίρα, που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για τους ξεριζωμένους του πολέμου.

Οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν σε χωριστά συμβάντα στην πλειονότητά τους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και επίσης στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά), στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα (νότια), σύμφωνα με τον απολογισμό της πολιτικής προστασίας.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ περίμεναν για να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε διάφορους τομείς του θυλάκου.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ αναφέρθηκε ιδίως σε έναν άνθρωπο που σκοτώθηκε «από ισραηλινά πυρά κοντά στο αμερικανικό κέντρο βοήθειας στην περιοχή αλ Σακούς, βορειοδυτικά από τη Ράφα».

«Ζούμε αληθινό λιμό, γι’ αυτό οι περισσότεροι νέοι πάνε σε αυτά τα κέντρα όπου λένε ότι μοιράζεται ανθρωπιστική βοήθεια, που είναι στην πραγματικότητα παγίδα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραέντ Ασούρ, που βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος που πενθούσε στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις.

Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως δεν ήταν σε θέση να σχολιάσει τα υπόλοιπα στοιχεία του απολογισμού της πολιτικής προστασίας.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται από το Ισραήλ στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο εν μέσω πολέμου, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο όσα ανακοινώνονται από οποιαδήποτε πλευρά.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είχε έναυσμα έφοδο άνευ προηγουμένου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Σε αντίποινα το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007, κι ο στρατός του εξαπέλυσε καταστροφικές και πολυαίμακτες επιχειρήσεις στη μικρή πυκνοκατοικημένη περιοχή.

