Η γερμανική κυβέρνηση ασκεί πίεση στο πλαίσιο συνομιλιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να χαλαρώσουν κάποιες από τις κυρώσεις σε βάρος της Συρίας μετά την πτώση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ για να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσαν χθες Τρίτη πηγές προσκείμενες στη γερμανική διπλωματία στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters και στην εφημερίδα Financial Times.

«Συζητάμε ενεργητικά τρόπους για να προσφέρουμε απαλλαγή από τις κυρώσεις στον συριακό λαό σε κάποιους τομείς», εξήγησε μια από τις πηγές.

Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των 27. Επίσημα, το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας προτίμησε να μη σχολιάσει.

Προχθές Δευτέρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να εξαιρούνται για έξι μήνες οι συναλλαγές με κάποιους κρατικούς φορείς στη Συρία προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, να αντιμετωπιστούν οι διακοπές ρεύματος και να επιτρέπονται τα προσωπικά εμβάσματα από το εξωτερικό.

Η ΕΕ, όπως και οι ΗΠΑ, η Βρετανία και άλλες χώρες, επέβαλαν σκληρές κυρώσεις στη Συρία από το 2011, όταν ξέσπασε πόλεμος στη χώρα με έναυσμα την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων με βασικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας.

Γερμανοί αξιωματούχοι διένειμαν non-paper για την ενδεχόμενη άμβλυνση των κυρώσεων στη Συρία πριν από τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα των FT, το έγγραφο αναφέρει πως οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν τη σταδιακή άρση κυρώσεων και περιορισμών στη Δαμασκό υπό όρους, πιο συγκεκριμένα αν διαπιστώσουν πρόοδο σε κοινωνικά ζητήματα, στην προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των γυναικών και ως προς την τήρηση δεσμεύσεων για τη μη εξάπλωση των όπλων.

Η βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγή της ενήμερη για όσα συζητώνται, πρόσθεσε πως η άρση θα είναι προσωρινή και θα μπορεί να τερματιστεί αν θεωρηθεί απαραίτητο.

Έπειτα από αστραπιαία προέλαση, συμμαχία ανταρτών υπό την ηγεσία της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, ο άλλοτε βραχίονας της αλ Κάιντα στη Συρία) ανέτρεψε τον πρόεδρο Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου. Στελέχη της ΧΤΣ, που λέει πως έχει διακόψει κάθε σχέση με την Αλ Κάιντα —αλλά παραμένει στις μαύρες λίστες των τρομοκρατικών οργανώσεων που καταρτίζονται από τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ—, σχεδόν μονοπωλούν το συριακό μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα.

Η ΥΠΕΞ της Γερμανίας Ανναλένα Μπέρμποκ μαζί με τον ομόλογό της, της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό ταξίδεψαν στη Δαμασκό την Παρασκευή όπου συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της ΧΤΣ και πλέον de facto ηγέτη της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

