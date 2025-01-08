Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «ενεργοποίησε» χθες Τρίτη το βράδυ, ενώ αναμένεται να ορκιστεί την Παρασκευή, εθνικό σχέδιο ασφαλείας με τη συμμετοχή του στρατού και της αστυνομίας, καθώς έχει ήδη υπάρξει μαζική ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας στην πρωτεύουσα Καράκας.

«Προχωρώ στην ενεργοποίηση των ODI (Οργάνων Ολοκληρωτικής Άμυνας) για πρώτη φορά, ώστε να υπερασπίσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την οικογένεια» στη Βενεζουέλα, είπε ο πρόεδρος της χώρας, καθώς η αντιπολίτευση έχει καλέσει σε μαζικές κινητοποιήσεις αύριο Πέμπτη.

Τα ODI συγκεντρώνουν «όλη την πολιτική εξουσία της Βενεζουέλας, τη λαϊκή εξουσία, τις εθνικές μπολιβαριανές ένοπλες δυνάμεις, την εθνική μπολιβαριανή εθνοφυλακή και όλες τις δυνάμεις της αστυνομίας», διευκρίνισε ο Νικολάς Μαδούρο.

Τα ODI αναμένεται να «ενεργοποιηθούν από απόψε, σε εθνικό επίπεδο, και τις ημέρες που θα ακολουθήσουν σε όλες τις πολιτείες, τους δήμους και τις κοινότητες για να εγγυηθούν την (...) ειρήνη στη Βενεζουέλα», διέταξε.

Νωρίτερα, ανακοίνωσε τη «σύλληψη επτά ξένων μισθοφόρων, συμπεριλαμβανομένων δυο σημαντικών αμερικανών μισθοφόρων. Ήρθαν να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες», σύμφωνα με τον αρχηγό του κράτους.

Προχθές Δευτέρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύλληψη άλλων 125 προσώπων. «Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και προετοιμασμένοι» για οποιαδήποτε εξέλιξη, τόνισε ο κ. Μαδούρο.

Η κυβέρνηση καταγγέλλει συχνά συνωμοσίες ή επιθέσεις εναντίον της, που αποδίδει γενικά στην αντιπολίτευση ή/και στις ΗΠΑ.

Χιλιάδες στρατιωτικοί, εθνοφύλακες και αστυνομικοί, πολλοί με καλυμμένα πρόσωπα, αναπτύχθηκαν από την Κυριακή στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αντιπολίτευση, που απέφευγε να καλέσει σε μαζικές συγκεντρώσεις εδώ κι εβδομάδες, έδωσε σύνθημα για γενική κινητοποίηση αύριο, χωρίς να διευκρινίσει ούτε το πού ούτε το πότε. Σκοπός μοιάζει να είναι να εκτροχιαστεί η τελετή ορκωμοσίας του Νικολάς Μαδούρο, που είναι προγραμματισμένο να γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο κοινοβούλιο της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η νίκη του προέδρου Μαδούρο επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, αφού ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του Ιουλίου με το 52% των ψήφων από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE). Ωστόσο, το CNE δεν δημοσιοποίησε πλήρη στοιχεία για την καταμέτρηση, επικαλούμενο πειρατεία στα συστήματα πληροφορικής του, κάτι που δεν θεωρούν αξιόπιστο η αντιπολίτευση και διάφοροι παρατηρητές.

Η αντιπολίτευση, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα δική της καταμέτρηση, βασισμένη σε δεδομένα που συγκέντρωσαν παρατηρητές της, διαβεβαιώνει ότι ο δικός της υποψήφιος, ο πρώην πρεσβευτής Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, 75 ετών, κέρδισε με «πάνω από το 67%» των ψήφων.

Αυτός ο τελευταίος κατήγγειλε χθες πως «απήχθη» ο γαμπρός του από «κουκουλοφόρους».

Πηγή: skai.gr

