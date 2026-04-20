Ένας πατέρας σκότωσε επτά από τα παιδιά του και ένα άλλο παιδί που δεν είχε συγγενική σχέση μαζί του, σε ένοπλη επίθεση στο Σρίβπορτ της πολιτείας Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Τα παιδιά ήταν ηλικίας από ενός έως 14 ετών, σύμφωνα με το CBS.

Ο δράστης πυροβόλησε 10 άτομα πριν διαφύγει με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Σρίβπορτ, Κρις Μπορντελόν. Στη συνέχεια, η αστυνομία τον καταδίωξε και τον σκότωσε.

Δύο ενήλικες γυναίκες, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των παιδιών, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί ως ο Shamar Elkins, όπως δήλωσε στο BBC η Leigh Anne Evensky, διευθύντρια επικοινωνίας του δημάρχου του Σρίβπορτ.

Ο ύποπτος πυροβόλησε μια γυναίκα στο δρόμο πριν μεταβεί σε μια κοντινή κατοικία όπου σκότωσε τα οκτώ παιδιά, «ένα από τα οποία δεν ήταν συγγενής του», σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένα από τα θύματα έτρεξε σε ένα κοντινό σπίτι και κάλεσε τις αρχές, ανέφερε η αστυνομία. Ένα ένατο παιδί πήδηξε από τη στέγη και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Μπορντελόν.

Το περιστατικό είναι η πιο θανατηφόρα μαζική επίθεση στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2024, όταν οκτώ θύματα σκοτώθηκαν στο Τζολιέτ του Ιλινόις, σύμφωνα με το Gun Violence Archive (GVA), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Το GVA ορίζει ως μαζική ένοπλη επίθεση ένα περιστατικό στο οποίο πυροβολήθηκαν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ύποπτος.

Πηγή: skai.gr

