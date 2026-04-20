Πέθανε η Μαρία Νιέβες, ιστορική μορφή του αργεντίνικου ταγκό

Η χορεύτρια και χορογράφος Μαρία Νιέβες, ιστορική μορφή του αργεντίνικου ταγκό, απεβίωσε χθες Κυριακή στα 91 της χρόνια, ανέφεραν πηγές του χώρου του πολιτισμού στο Μπουένος Άιρες, χωρίς να διευκρινίσουν την αιτία του θανάτου της.

Κόρη ταπεινής οικογένειας, γεννημένη στο Μπουένος Άιρες, η Μαρία Νιέβες, μαζί με τον σύντροφό της στον χορό —και για αρκετά χρόνια στη ζωή—, τον Χουάν Κάρλος Κόπες, είχε σημαντική συμβολή στο να γίνει γνωστό το αργεντίνικο ταγκό σε όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας σε διεθνείς διαγωνισμούς κι ανεβάζοντας παραστάσεις.

Χόρευαν από τα χρόνια του 1950 με τον Χουάν Κάρλος Κόπες, που πέθανε το 2021, εξαιτίας της COVID-19. Ήταν ανδρόγυνο από το 1964 ως το 1973, πάντως συνέχισαν να είναι ζευγάρι στον χορό μέχρι το 1997. Εκείνη θα έλεγε αργότερα, μισοαστεία-μισοσοβαρά, ότι το μίσος ανάμεσά τους τη βοήθησε να βελτιωθεί στην τέχνη της.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Αργεντινής Λεονάρδο Σιφέλι απέτισε φόρο τιμής στη «μορφή εκ των ων ουκ άνευ» του αργεντίνικου ταγκό και «πρεσβεύτρια» της χώρας «στον κόσμο».

Η διαδρομή της την οδήγησε από τις «συνοικιακές ‘μιλόνγκας’» (συχνά υπαίθριες αίθουσες χορού) σε «διεθνείς σκηνές» και στην «κατάκτηση θεάτρων από το Μπρόντγουεϊ ως το Παρίσι και το Τόκιο», σημείωσε η ένωση ηθοποιών της Αργεντινής, τιμώντας το «ιστορικό ζευγάρι» που έφερε «επανάσταση» στο ταγκό.

Με τον Χουάν Κάρλος Κόπες, η Μαρία Νιέβες δημιούργησε και πρωταγωνίστησε στο θέαμα Tango Argentino, που έκανε πρεμιέρα το 1983 στο Παρίσι και περιόδευε για μια δεκαετία σε διάφορες διεθνείς σκηνές—και στο Μπρόντγουεϊ. Αυτό ήταν το έργο που χάρισε διεθνή αναγνώριση στην καλλιτέχνιδα από το Ρίο δε λα Πλάτα που ποτέ της δεν έκανε ούτε ένα μάθημα χορού.

Το μοναδικό στιλ της έχει απαθανατιστεί σε ταινίες όπως οι Assassination Tango (2003), Solamente ella (1975) και Detrás de un largo muro (1958).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

