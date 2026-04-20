«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές της για να προστατεύσει τα συμφέροντα και την εθνική ασφάλεια του Ιράν» διαμηνύει ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετά από επικοινωνία που είχε με τον ομόλογό του του Πακιστάν Ισάκ Νταρ.

«Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Πακιστάν τόνισαν τη συνέχιση των διαβουλεύσεων για την προώθηση του κοινού στόχου της διατήρησης της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή» σημειώνεται πάντως, μια ενδεχόμενη έμμεση αναφορά στις διαβουλεύσεις του Ισλαμαμπάντ.



«Ο Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, Υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και ο Μοχαμάντ Ισάκ Νταρ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα που σχετίζονται με την κατάπαυση του πυρός σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το βράδυ της Κυριακής» ανακοίνωσε η Τεχεράνη.



»Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Πακιστάν, εξηγώντας τις προσπάθειες της χώρας για τον τερματισμό του πολέμου και την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή, τόνισε την ετοιμότητα της χώρας να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις σε αυτό το θέμα.



»Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, εκτιμώντας τις προσπάθειες και τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν στις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με την κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου, υπενθύμισε την υπεύθυνη προσέγγιση του Ιράν στην είσοδο στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου. Αναφερόμενος στις πικρές εμπειρίες του περασμένου έτους και στις επανειλημμένες παραβιάσεις των δεσμεύσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως στην στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν εν μέσω των διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2014, θεώρησε τις πρόσφατες ενέργειες της χώρας όσον αφορά την παραβίαση της εκεχειρίας, την απειλή κατά των ιρανικών λιμένων, ακτών και πλοίων, την απειλητική ρητορική, την υποβολή παράλογων απαιτήσεων και τις συνεχείς αντιφάσεις ως σαφή σημάδια των κακών προθέσεων της Αμερικής και της έλλειψης σοβαρότητας στη διπλωματία, και δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές της για να προστατεύσει τα συμφέροντα και την εθνική ασφάλεια του Ιράν.



»Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Πακιστάν τόνισαν τη συνέχιση των διαβουλεύσεων για την προώθηση του κοινού στόχου της διατήρησης της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

