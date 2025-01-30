Πρώην επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης μεταξύ των Παλαιστινίων που αποφυλακίστηκαν

Η τελευταία φορά που ο Ζακαρία Ζουμπέιντι απήλαυσε λίγες ημέρες ελευθερίας ήταν όταν απέδρασε από φυλακή υψίστης ασφαλείας το 2021, αλλά σήμερα ο 49χρονος Παλαιστίνιος αφέθηκε ελεύθερος σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ζουμπέιντι, πρώην επικεφαλής των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ Άκσα στην περιοχή της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο οποίος συμμετείχε σε φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, έκανε με τα δάκτυλα το σήμα της νίκης κατά την άφιξή του με λεωφορείο στη Ραμάλα, μαζί με άλλους Παλαιστίνιους που αποφυλακίστηκαν.

Ωστόσο, δεν θα μπορέσει να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του. Ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζενίν, όπου μεγάλωσε, αποτελεί εμπόλεμη ζώνη καθώς ο ισραηλινός στρατός διεξάγει ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ο Ζακαρία Ζουμπέιντι ήταν επικεφαλής των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ Άκσα, της ένοπλης πτέρυγας της Φάταχ, καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντας (2000-2005).

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, είχε αναφερθεί στα παιδικά του χρόνια, αφηγούμενος πως δεν θα ξεχάσει τη σύλληψη του πατέρα του από τις ισραηλινές δυνάμεις επειδή ήταν μέλος της Φάταχ. Είχε αφηγηθεί επίσης πως ισραηλινοί στρατιώτες τον πυροβόλησαν στο πόδι και τον φυλάκισαν όταν ήταν έφηβος επειδή πετούσε πέτρες εναντίον τους. Η μητέρα του σκοτώθηκε στη διάρκεια ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στην Τζενίν το 2002.

Ο Ζακαρία Ζουμπέιντι συνελήφθη το 2019 και φυλακίστηκε. Δραπέτευσε μαζί με πέντε συγκρατούμενούς του, αφού επί δύο χρόνια έσκαβαν σήραγγα από το κελί τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Εντοπίστηκε όμως και συνελήφθη πέντε ημέρες αργότερα, μαζί με άλλον έναν δραπέτη, σε αραβικό οικισμό του βόρειου Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

