Τραγωδία στη Φινλανδία: Βουλευτής αυτοκτόνησε μέσα στο κοινοβούλιο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Φινλανδία η είδηση ότι ο βουλευτής Eemeli Peltonen, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDP), έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου.

Ο Peltonen ήταν μόλις 30 ετών και ήταν η πρώτη του θητεία στο φινλανδικό κοινοβούλιο.

«Ο θάνατος του Eemeli Peltonen μας συγκλονίζει βαθιά όλους», ανέφερε σε δήλωσή της η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SDP, Tytti Tuppurainen. «Ήταν ένα πολύ αγαπητό μέλος της κοινότητάς μας και θα μας λείψει πολύ. Μια νέα ζωή έσβησε πολύ νωρίς. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη των αγαπημένων του και τους ευχόμαστε δύναμη μέσα στον πόνο τους».

Στην τελευταία του ανάρτηση στο Instagram, ο Peltonen είχε αναφερθεί στη θεραπεία που λάμβανε για νεφρική νόσο, καθώς και σε μια δευτερογενή λοίμωξη που τον είχε οδηγήσει σε αναρρωτική άδεια από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

Η εφημερίδα Iltalehti ήταν η πρώτη που μετέδωσε την πληροφορία για τον θάνατο, ενώ ο Aaro Toivonen, διευθυντής ασφαλείας του κοινοβουλίου, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε θάνατος στο κτίριο χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.



Πηγή: skai.gr

