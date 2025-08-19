Οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα ισχύσουν για την Ουκρανία και κατ' επέκταση για την Ευρώπη βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού συμβουλίου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω τηλεδιάσκεψης, μία ημέρα μετά τη «σύνοδο» στην Ουάσινγκτον.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχει και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και βέβαια ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το σημερινό Συμβούλιο συγκάλεσε χθες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ώστε να υπάρξει απευθείας ενημέρωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στο «Χ» ο κ. Κόστα δήλωσε ότι η τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς των κρατών μελών των χωρών της ΕΕ έχει αρχίσει και πρόκειται για την «ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία. Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τον ουκρανικό λαό και τον Πρόεδρο Ζελένσκι». Ο ίδιος δηλώνει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει την υποστήριξή της στην Ουκρανία και την ειρηνευτική διαδικασία. « Η Ουκρανία ήταν - και θα παραμείνει - στην κορυφή της ατζέντας των ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία» τονίσει ο Πρόεδρος.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε με ανάρτηση στο «Χ» ότι αυτή την ώρα «συζητάμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία. Στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».

