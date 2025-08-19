Χωρίς διορθώσεις ή πρόσθετες παρατηρήσεις, η Χαμάς είπε χθες το βράδυ (18/8) το τελικό «ναι» στο νέο σχέδιο εκεχειρίας, που βασίζεται στη δέσμη προτάσεων που υπέβαλε στον περασμένο Μάιο ο Αμερικανός διαμεσολαβητής, Στίβεν Γουίτκοφ.



Το σχέδιο προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών, κατά την διάρκεια των οποίων Ισραήλ και Χαμάς θα συνεχίσουν τις έμμεσες επαφές με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Θα απελευθερωθούν 10 ζωντανοί όμηροι σε δύο δόσεις, ενώ θα επιστραφούν στην ισραηλινή πλευρά και 18 νεκροί όμηροι. Παράλληλα, θα αποφυλακιστούν Παλαιστίνιοι που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές υψίστης ασφαλείας. Ο ακριβής αριθμός τους και τα κριτήρια της αποφυλάκισης θα συγκεκριμενοποιηθούν κατόπιν περαιτέρω επαφών, με δεδομένη την άρνηση του Ισραήλ να αποφυλακίσει καταδρομείς της «Ομάδας Νούχμπα» της Χαμάς, που συμμετείχαν στις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου. Τέλος, θα αυξηθεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και ο ισραηλινός στρατός θα αποχωρήσει σταδιακά από εκτεταμένες περιοχές των περιχώρων της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο Νετανιάχου «βάζει πάγο» στις ακραίες φωνές

Όπως μετέδωσε σήμερα το πρωί το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, η τελική απάντηση της κυβέρνησης Νετανιάχου, που ίσως θα περιέχει και πρόσθετους όρους θα δοθεί από την κυβέρνηση Νετανιάχου το αργότερο μέχρι το Σάββατο (23/8), χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο να προβληθούν νέα ισραηλινά αιτήματα.



Πάντως, η διάθεση του περιβάλλοντος Νετανιάχου να εξετάσει θετικά αυτήν την εξέλιξη- κατόπιν εντατικών πιέσεων της Ουάσινγκτον- έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από την «δεξιότερη» πτέρυγα της κυβέρνησης. Κατά του σχεδίου εκεχειρίας και του τερματισμού του πολέμου χωρίς την ολοκληρωτική κατάρρευση της Χαμάς τάχθηκε ο υπουργός Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμότριτς, ενώ ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, σε χθεσινοβραδινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε ότι «ο Νετανιάχου δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να συνάψει ‘συμφωνία προσωρινής εκεχειρίας’ που δεν θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων».



Από την άλλη πλευρά, ο Νετανιάχου δείχνει αποφασισμένος να εξετάσει το νέο σχέδιο, απομακρύνοντας παράλληλα τις αντίθετες φωνές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπεν Γκβιρ δεν προσκλήθηκε σε διυπουργική σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μαζικών διεθνών αναγνωρίσεων ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους το προσεχές διάστημα– γεγονός που σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από τα τοπικά μέσα.

Οι προετοιμασίες για κατάληψη της Γάζας συνεχίζονται

Παράλληλα, οι προετοιμασίες για την πλήρη κατάληψη της Γάζας συνεχίζονται. Ενώ αναμένεται σήμερα να εγκριθεί το τελικό σχέδιο επιχειρήσεων από τον Υπουργό Άμυνας, Ισράελ Κατς, εντύπωση προκάλεσε μία ξαφνική στρατιωτική εξέλιξη επί του πεδίου. Μόλις μισή ώρα μετά το επίσημο «ναι» της Χαμάς, ισραηλινά τεθωρακισμένα εισέβαλαν στη συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας, προφανώς για να ενταθούν οι πιέσεις προς την Χαμάς, ενόψει του σκληρού παζαριού που αναμένεται να επακολουθήσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα.



