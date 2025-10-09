Λογαριασμός
Γυναίκα πέθανε μετά από βόλτα με το τρενάκι του τρόμου, στο «στοιχειωμένο σπίτι» της Disneyland

Η άτυχη 60χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις μετά τη βόλτα στο διάσημο Haunted Mansion, με θέμα από την ταινία «Ο Εφιάλτης πριν τα Χριστούγεννα»

disneyland haunted-mansion

Τραγικό τέλος είχε μία 60χρονη γυναίκα στη Disneyland της Καλιφόρνια. Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μετά από βόλτα με το «τρενάκι του τρόμου» σε ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του θεματικού πάρκου.

Η άτυχη 60χρονη μόλις είχε βγει από το «στοιχειωμένο σπίτι» Haunted Mansion, που αυτή την περίοδο λειτουργεί με τη θεματολογία από την ταινία «Ο Εφιάλτης πριν τα Χριστούγεννα».

disneyland

Η γυναίκα εντοπίστηκε μετά τη βόλτα χωρίς τις αισθήσεις της από τους άλλους επιβάτες και το προσωπικό, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως βοήθεια. 

Μάλιστα, σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η ασφάλεια του πάρκου προσπάθησε να την επαναφέρει με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR) μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. 

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου δυστυχώς κατέληξε λίγες ώρες αργότερα .

Τα αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Πηγή φωτογραφίας: disneyland.disney.go

Πηγή: skai.gr

TAGS: Disneyland Καλιφόρνια
