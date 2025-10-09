Βερολίνο: «Θα πάρει μπροστά» η ανάπτυξη το 2026

Στο βάθος …κήπος. Από το 2026 η ανάπτυξη στη Γερμανία θα ξεπεράσει το 1%, εκτιμά η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε. Δυσπιστία στον οικονομικό τύπο.Ανάσα αισιοδοξίας στην στασιμότητα των τελευταίων ετών φέρνουν οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της γερμανικής κυβέρνησης, που ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης στο Βερολίνο η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε. Αρκεί να επαληθευθούν, βεβαίως.



Συγκεκριμένα, η υπουργός Οικονομικών εκτιμά ότι ενώ το 2025 ο δείκτης ανάπτυξης στη Γερμανία δεν θα ξεπεράσει το 0,2%, την επόμενη χρονιά θα αυξηθεί στο 1,3% και το 2027 θα φτάσει το 1,4%. Πρόκειται για αναθεώρηση επί τα βελτίω των τελευταίων προγνώσεων. Μέχρι σήμερα τόσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, όσο και οι αποκαλούμενοι «Πέντε Σοφοί» της γερμανικής οικονομίας προέβλεπαν μηδενική ανάπτυξη το τρέχον έτος και θετικό δείκτη 1% το 2026. Για «μίνι-ανάπτυξη» κάνει λόγο το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Πηγή: Deutsche Welle

Ασφαλώς, οι σημερινές προγνώσεις της Κατερίνα Ράιχε απέχουν πολύ από τους δείκτες ανάπτυξης στις «καλές εποχές» της γερμανικής οικονομίας, αλλά από την άλλη πλευρά αποτελούν σαφή ένδειξη ότι μπορεί να ξεπεραστεί η ύφεση των τελευταίων ετών.«Απαραίτητες οι μεταρρυθμίσεις»Για μία ακόμη φορά η Κατερίνα Ράιχε ανέφερε ως παράγοντα αβεβαιότητας την αναμενόμενη «υποχώρηση των εξαγωγών, λόγω των αμερικανικών εμπορικών δασμών». Με αυτή την ευκαιρία ξεκαθάρισε ότι στηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπογραφούν συμφωνίες για ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές με τη ζώνη MERCOSUR στη Λατινική Αμερική, το Μεξικό και άλλους ενδιαφερόμενους.Πάντως η «τσαρίνα» της γερμανικής οικονομίας δεν αναζήτησε ευθύνες μόνο εκτός συνόρων. Παραδέχθηκε ότι και «η Γερμανία πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική» με την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. «Πρέπει να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε το σημερινό μας βιοτικό επίπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις αναμενόμενες προτάσεις της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος.Το κράτος πρωταγωνιστής στην ανάπτυξηΗ οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt σημειώνει ότι «όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία, το κράτος καθοδηγεί την ανάπτυξη τον επόμενο χρόνο». Και αυτό γιατί το 2026 οι κρατικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 2,5%, ενώ εκείνες των ιδιωτικών νοικοκυριών μόλις κατά 0,8%. Αυτή η εξέλιξη, αλλά και μία σειρά άλλων στοιχείων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα τελευταία χρόνια συρρικνώνεται συνεχώς η δυναμική της γερμανικής οικονομίας, εκτιμά η Handelsblatt.Την πτωτική τάση επιβεβαιώνουν τα σημερινά στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία τον Αύγουστο η παραγωγή του δευτερογενούς τομέα (μεταποίηση, κατασκευαστικός κλάδος, ενέργεια) καταγράφει μείωση κατά 4,3%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποχώρηση του σχετικού δείκτη από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Μάρτιο του 2022.Πηγές: dpa, N-TV, HB

