Τραγωδία σε Εθνικό Πάρκο στις ΗΠΑ – Νεκροί τρεις ορειβάτες από πτώση σε φαράγγι

Τραγωδία σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στο Εθνικό Πάρκο North Cascades, όπου τρεις ορειβάτες από την περιοχή του Σιάτλ σκοτώθηκαν έπειτα από πτώση σε απότομο φαράγγι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Οκαναγκάν, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 26 χιλιόμετρα δυτικά του Mazama, σε περιοχή δημοφιλή για αναρρίχηση κοντά στον σχηματισμό North Early Winters Spire. Η ομάδα των τεσσάρων ορειβατών κατάγονταν από το Renton.

Τα θύματα, ηλικίας 36, 47 και 63 ετών, βρέθηκαν νεκρά ενώ ο τέταρτος της παρέας έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.