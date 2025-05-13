Τραγωδία σε Εθνικό Πάρκο στις ΗΠΑ – Νεκροί τρεις ορειβάτες από πτώση σε φαράγγι

Τραγωδία σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στο Εθνικό Πάρκο North Cascades, όπου τρεις ορειβάτες από την περιοχή του Σιάτλ σκοτώθηκαν έπειτα από πτώση σε απότομο φαράγγι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Οκαναγκάν, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 26 χιλιόμετρα δυτικά του Mazama, σε περιοχή δημοφιλή για αναρρίχηση κοντά στον σχηματισμό North Early Winters Spire. Η ομάδα των τεσσάρων ορειβατών κατάγονταν από το Renton.
Τα θύματα, ηλικίας 36, 47 και 63 ετών, βρέθηκαν νεκρά ενώ ο τέταρτος της παρέας έχει τραυματιστεί σοβαρά.
Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Το Ισραήλ βομβάρδισε νοσοκομείο στη Γάζα, κέντρο διοίκησης της Χαμάς - «Νεκροί πολλοί ασθενείς» λέει η Χαμάς
- Συμβάσεις πώλησης στρατιωτικών ελικοπτέρων και συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών στα ΗΑΕ από τις ΗΠΑ αξίας 1,4 δισ. δολαρίων
- Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας εν μέσω διαπραγματεύσεων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.