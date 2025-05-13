Λίγες ώρες μετά την παύση των βομβαρδισμών χθες Δευτέρα ενόψει της απελευθέρωσης από τη Χαμάς του Ίνταν Αλεξάντες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι βομβάρδισαν τα ξημερώματα νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, που χρησιμοποιούσε η Χαμάς για «τρομοκρατικές δραστηριότητες»,

Οι IDF ανέφεραν ότι έπληξαν «κέντρο διοίκησης και ελέγχου ευρισκόμενο στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις», στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία.

«Ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το νοσοκομείο για τρομοκρατικές δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας με κυνικό και βάρβαρο τρόπο τον άμαχο πληθυσμό στο νοσοκομείο και στον περιβάλλοντα χώρο», υποστηρίζεται στο ανακοινωθέν τους, χωρίς κάποια πληροφορία για θύματα.

Η κυβέρνηση της Χαμάς κατήγγειλε σε δική της ανακοίνωση ότι ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου έπληξε τα χειρουργεία και «προκάλεσε τον θάνατο ασθενών», χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους, όπως και τον θάνατο δημοσιογράφο, τον οποίο είχαν κατηγορήσει οι ισραηλινές αρχές στο παρελθόν πως είχε πάρει μέρος στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πρόκειται για τον δημοσιογράφο Χασάν Ασλί, που παρουσίασε ως διευθυντή του παλαιστινιακού πρακτορείου ειδήσεων Alam24. Ο Ασλί νοσηλευόταν στο νοσοκομείο αφότου τραυματίστηκε την 7η Απριλίου, σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον σκηνής που χρησιμοποιούσαν δημοσιογράφοι, σε μικρή απόσταση.

Άλλοι δυο δημοσιογράφοι είχαν σκοτωθεί τότε, κατά τις παλαιστινιακές αρχές: ο Χίλμι αλ Φακάουι, που εργαζόταν για ειδησεογραφικό πρακτορείο, κι ο Άχμαντ Μανσούρ, εργαζόμενος στο μέσο ενημέρωσης Palestine Today, που θεωρείται πως πρόσκειται στο κίνημα Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 52.862 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα –δημοσιοποιήθηκαν προχθές Κυριακή– του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.