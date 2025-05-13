Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, στοχοποιώντας το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης, εν μέσω διαπραγματεύσεων των δυο πλευρών.

Οι κυρώσεις βάζουν στο στόχαστρο ιδίως τρεις ιρανούς υπηκόους και ιρανική οντότητα που φέρεται να συνδέεται με τον οργανισμό αμυντικής καινοτομίας και έρευνας του Ιράν, γνωστό επίσης με το αρκτικόλεξο SPND.

«Το Ιράν συνεχίζει να επεκτείνει αξιοσημείωτα το πυρηνικό πρόγραμμά του και να διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης διπλής χρήσης (σ.σ. πολιτικής και στρατιωτικής), εφαρμόσιμες στα πυρηνικά όπλα και στα συστήματα-φορείς πυρηνικών όπλων», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο εξάλλου θύμισε πως το Ιράν «είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο δίχως πυρηνικά όπλα που παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 60%».

Το Ιράν εμπλουτίζει το τρέχον διάστημα ουράνιο στο 60%, πολύ πάνω από το όριο του 3,67% δυνάμει της διεθνούς συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμά του που είχε υπογραφτεί το 2015, πάντως αρκετά κάτω από το επίπεδο 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Τα αποθέματά του σε σχάσιμο υλικό ανησυχούν δυτικές κυβερνήσεις και το Ισραήλ.

Οι κυρώσεις αυτές ανακοινώθηκαν την επομένη της ολοκλήρωσης από τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν προχθές Κυριακή στη Μούσκατ, την πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, του τέταρτου κύκλου διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, χωρίς τα μέρη να ανακοινώσουν μείζονα πρόοδο, εκφράζοντας ωστόσο συγκρατημένη αισιοδοξία.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις, που άρχισαν τη 12η Απριλίου, έχουν στόχο να κλειστεί νέα συμφωνία ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο –κάτι που η Τεχεράνη αρνείται πάντα ότι επιδιώκει– με αντάλλαγμα την άρση μέρους των κυρώσεων που παραλύουν την ιρανική οικονομία.

Οι αμερικανικές κυρώσεις, που μεταφράζονται στο πάγωμα πόρων που τυχόν διαθέτουν οι στόχοι τους στην αμερικανική δικαιοδοσία και στην απαγόρευση κάθε συναλλαγής φυσικών ή νομικών προσώπων στις ΗΠΑ μαζί τους, έχουν στο στόχαστρο τρεις αξιωματούχους και επιστήμονες, καθώς και την εταιρεία Fuya Pars Prospective Technologists, επίσης γνωστή με τον διακριτικό τίτλο Ideal Vacuum.

Αυτή η τελευταία, που φέρεται να συνδέεται με τον SPND, «αποπειράθηκε να προμηθευτεί» από το εξωτερικό «εξοπλισμό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην έρευνα και στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων», πάντα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που δημοσιοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

