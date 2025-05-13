Η Ουάσιγκτον έδωσε πράσινο φως σε συμβάσεις για την πώληση έξι στρατιωτικών ελικοπτέρων τύπου Chinook CH47-F και συναφούς εξοπλισμού και για τη συντήρηση μαχητικών αεροσκαφών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αθροιστικής αξίας 1,4 δισεκ. δολαρίων, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι σχετικές ανακοινώσεις δημοσιοποιήθηκαν καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται εν πτήσει ενόψει της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται κατά σειρά στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το πρώτο ταξίδι του Ρεπουμπλικάνου στο εξωτερικό αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο έχει κυρίως οικονομική χροιά. Αδημονεί να κλείσει πελώριες συμφωνίες, ιδίως στα πεδία της άμυνας, της αεροπορίας, της ενέργειας και της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν λείπουν ωστόσο τα γεωπολιτικά διακυβεύματα, ιδίως οι επιδιώξεις της Ουάσιγκτον που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και με το Ιράν.

Οι συμβάσεις θα «συνεισφέρουν στην εξωτερική πολιτική και στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ επιτρέποντας να ενισχυθεί η ασφάλεια σημαντικού περιφερειακού εταίρου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι εταίρος των ΗΠΑ ζωτικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας στα πεδία της άμυνας και της ασφάλειας (DSCA).

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε τη σύμβαση και η DSCA ενημέρωσε χθες Δευτέρα το Κογκρέσο, που έχει προθεσμία 30 ημερών για την προβολή τυχόν ενστάσεων, κάτι πάντως που γενικά συμβαίνει πολύ σπάνια.

Πέραν της σύμβασης για την πώληση των ελικοπτέρων (της Boeing) και συναφούς εξοπλισμού με εκτιμώμενη αξία 1,32 δισεκ. δολαρίων, εγκρίθηκε επίσης σύμβαση εκτιμώμενης αξίας 130 εκατ. δολαρίων για ανταλλακτικά κι εξοπλισμό μαχητικών F-16 των Εμιράτων, ανέφερε χωριστή ανακοίνωση της DSCA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.