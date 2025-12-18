Σημαντική πρόοδος στις διαβουλεύσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας καταγράφηκε στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, με την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων να αναδεικνύεται ως η μοναδική ρεαλιστική επιλογή, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος επισήμανε ότι εναλλακτικές λύσεις, όπως ο κοινός ευρωπαϊκός δανεισμός, δεν διαθέτουν την αναγκαία πολιτική στήριξη.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες να εργαστούν πάνω στο ενδεχόμενο χρηματοδότησης της Ουκρανίας για το 2026 και το 2027 μέσω της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ, υπάρχει πλέον συναίνεση μεταξύ των κρατών-μελών να αναζητηθεί λύση χρηματοδότησης που θα βασίζεται στη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν δεσμευτεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Βρισκόμαστε ξεκάθαρα μετά από μια καμπή. Η καμπή αυτή σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν πως αξίζει να προσπαθήσουμε και ότι η χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία είναι δικαιολογημένη και καλή για την Ευρώπη», ανέφερε ο Τουσκ σε δημοσιογράφους, σημειώνοντας ωστόσο ότι ορισμένες χώρες «θα παλέψουν μέχρι τέλους για να εξασφαλίσουν τις μέγιστες δυνατές εγγυήσεις για τον εαυτό τους».

Όπως τόνισε, η δήλωση υπέρ της χρήσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη γίνει και «δεν πιστεύω ότι κάποιος θα υπαναχωρήσει» από αυτή τη γραμμή, ακόμη κι αν οι διαπραγματεύσεις παραμένουν δύσκολες.

Από τα περίπου 210 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στην ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, τα 185 δισ. ευρώ βρίσκονται στο βελγικό αποθετήριο τίτλων Euroclear. Το Βέλγιο εκφράζει έντονες ανησυχίες ότι ενδέχεται να βρεθεί στο στόχαστρο ρωσικών νομικών ή χρηματοοικονομικών αντιποίνων, εφόσον προχωρήσει η αποδέσμευση των κεφαλαίων για ευρωπαϊκό σχέδιο στήριξης της Ουκρανίας.

«Έχουμε μπροστά μας πολλές τεχνικές συζητήσεις, επειδή οι χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο ρωσικών οικονομικών αντιποίνων στο μέλλον, κυρίως το Βέλγιο, αλλά όχι μόνο, αναζητούν διασφαλίσεις», δήλωσε ο Τουσκ.

«Η αξιοποίηση του λεγόμενου δημοσιονομικού περιθωρίου στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν εμπνέει ενθουσιασμό στις βασικές χώρες της Ένωσης, επομένως δεν διακρίνω προοπτική για σχέδια που θα βασίζονταν στη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αντίθετα, θα κινηθούμε προς ένα δάνειο αποζημιώσεων με βάση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και θα επικεντρωθούμε στην παροχή εγγυήσεων προς τις χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως το Βέλγιο, ώστε να αισθάνονται ότι οι εγγυήσεις αυτές είναι ουσιαστικές», δήλωσε.

Οι συνομιλίες συνεχίζονται, με το πολιτικό μήνυμα να έχει δοθεί, αλλά τις τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες να παραμένουν το μεγάλο ζητούμενο.

Ζελένσκι: Ανοιχτή η Ουκρανία σε κάθε μορφή χρήσης των παγωμένων ρωσικών assets

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να αποδεχθεί οποιοδήποτε σχήμα της επιτρέπει να αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμεύσει οι σύμμαχοί της, ωστόσο η υφιστάμενη πρόταση χορήγησης δανείου αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή, δήλωσε στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν για να αποφασίσουν το μέλλον των συγκεκριμένων κεφαλαίων.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συζήτησε το ζήτημα με τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, ο οποίος αντιτίθεται στο ισχύον σχέδιο αξιοποίησης των ρωσικών assets ως εγγύηση για τη χορήγηση μεγάλου δανείου προς την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειμμα σε ξένη βοήθεια ύψους 45-50 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026, προσθέτοντας ότι εάν το Κίεβο δεν λάβει την πρώτη δόση για ένα δάνειο που θα προέρχεται από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έως την επόμενη άνοιξη , θα πρέπει να μειώσει σημαντικά την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, καθώς οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να λάβουν μία απόφαση σε σχέση με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, ο Ζελέσνκι είπε ότι αυτό θα σημαίνει ότι η Ουκρανία θα έχει πολύ λιγότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία και δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί επιθέσεις μακράς αποστάσεως σε ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία.

