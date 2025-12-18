Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες μία φωτογραφία δύο ταυτόχρονων και σπανιότατων φυσικών, ηλεκτρικών φαινομένων που τράβηξε ο βραβευμένος φωτογράφος Valter Binotto.

Το στιγμιότυπο ελήφθη στις 26 Νοεμβρίου από το Possagno της βόρειας Ιταλίας και απεικονίζει ένα σπάνιο δίδυμο σύνταξης των φαινομένων Red Sprite και ELVE πάνω από την Αδριατική Θάλασσα, τα οποία πυροδοτήθηκαν από έναν ισχυρότατο κεραυνό, περίπου 350 χλμ μακριά.

Καθώς η φωτογραφία μοιάζει περισσότερο με σκηνή επιστημονικής φαντασίας, πολλοί χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν ότι θυμίζει το φανταστικό «Πάνω Κάτω» του Stranger Things.

O ίδιος ο φωτογράφος πάντως ανέφερε ότι του θύμισε μία διάσημη σκηνή στην ταινία της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, στην οποία το εξωγήινο σκάφος χτυπάει τον Λευκό Οίκο.

Όπως αναφέρει ο φωτογράφος, ο κεραυνός που προκάλεσε τα δύο φαινόμενα είχε μέγιστο ρεύμα 387 kA, περίπου δέκα φορές υψηλότερο από έναν κανονικό κεραυνό.

Τα ELVEs (Emission of Light and Very Low Frequency perturbations from Electromagnetic Pulse Sources) είναι σπάνια, παροδικά φωτεινά φαινόμενα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, που εμφανίζονται ως κόκκινοι δακτύλιοι πάνω από καταιγίδες.

Tα Red Sprites είναι σπάνιες, μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνοί) "ψυχρού πλάσματος" που εμφανίζονται ψηλά πάνω από ισχυρές καταιγίδες, σε ύψη 40-90 χλμ. (μεσόσφαιρα). Διαρκούν ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου, έχουν κοκκινωπό χρώμα και πλοκαμοειδή δομή, συχνά μοιάζοντας με μέδουσες.

«Πρόκειται για μια σπάνια διπλή ευθυγράμμιση sprite και ELVE. Το sprite είναι το κόκκινο, πλοκαμοειδές σχήμα στο κέντρο, ενώ ο κόκκινος «ιπτάμενος δίσκος» γύρω του είναι το ELVE», εξήγησε ο Μπινότο σε ανάρτησή του.

Όπως ανέφερε, χάρη στα αστέρια, μπόρεσε να μετρήσει το ύψος του δακτύλιου ELVE περίπου στα 85 χιλιόμετρα και τη διάμετρο του περίπου στα 230 χιλιόμετρα.

«Για σύγκριση, το μητρικό σκάφος της Ημέρας της Ανεξαρτησίας είχε διάμετρο 550χλμ, οπότε αυτό το ELVE ήταν ένας μικρότερος, αλλά άξιος αντίπαλος» κατέληξε χιουμοριστικά.

